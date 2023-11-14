دوري المرتبط - فوز آخر يعني التأهل.. كبار سلة الأهلي يهزمون الزمالك في لقاء أزمة أوجوستي

في مباراة شهدت أزمة كبيرة كاد تلغيها، كان بطلها أوجوستي بوش المدرب الإسباني، تغلب فريق سلة الأهلي على الزمالك في ثاني سلسلة مباريات ربع نهائي دوري المرتبط المصري.

وفاز الأهلي على الزمالك بفارق 15 نقطة وبنتيجة 81-66 على صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك، ضمن مباريات ربع نهائي دوري المرتبط المصري.

الفوز جاء بعد فوز فريق مرتبط الأهلي تحت 18 سنة كذلك على الزمالك قبل تلك المباراة بنتيجة 72-56، ليكون الفريق الأحمر بحاجة إلى فوز آخر واحد من مباراتين مقبلتين سيجمعا الفريقين على مستوى الكبار والشباب على صالة حسن مصطفى يوم الجمعة المقبل.

الشوط الأول

الأهلي كان الأفضل منذ بداية المباراة، فتقدم بنتيجة 9-0 من ثلاث ثلاثيات متتالية دون رد للزمالك.

أحمد مرعي طلب وقتا مستقطعا بعد مرور 6 دقائق، وقتما كانت النتيجة تشير لتقدم الأهلي بنتيجة 16-4.

أداء الزمالك تحسن قليلا بعد التوقف، لينتهي الفترة الأولى بتقدم الأهلي 12 نقطة وبنتيجة 30-18.

فترة الأزمة

الفترة الثانية كانت تسير بنفس السيناريو. تفوق للأهلي ومحاولات متباعدة من الزمالك، حتى الثواني الأخيرة من الشوط.

قبل 12 ثانية من نهاية الشوط الأول، كان الأهلي يتقدم بفارق 8 نقاط وبنتيجة 43-35.

أوجوستي بوش اعترض بشدة على الحكم وائل إبراهيم، ليقرر الحكم طرده من اللقاء، ويضطر أحمد الجارحي لإدارة الفريق فنيا في ما تبقى من زمن المباراة.

وأثناء خروج أوجوستي بوش من الملعب، أخطر الحكم إنه يتعرض للسباب وإلقاء المقذوفات، ليطالب الأهلي بإخلاء المدرجات كشرط لاستكمال المباراة. (طالع التفاصيل)

وبعد توقف دام لـ 20 أو 30 دقيقة، استئنف اللعب أخيرا بثلاث رميات جزائية لصالح الزمالك وحيازة للكرة. أوجي مايو المحترف الأمريكي سجل رميتين وأهدر الثالثة، وفشل الزمالك في استغلال الحيازة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بفارق 6 نقاط ونتيجة 43-37.















































الشوط الثاني

الزمالك بدأ الشوط الثاني بقوة محاولا استغلال غياب أوجوستي بوش عن توجيه التعليمات الفنية، ووصل الفارق فعلا إلى نقطة واحدة بنتيجة 44-43.

وبداية من منتصف الفترة الثالثة، عاد الأهلي إلى تركيزه، وخرج الزمالك تماما عن اللقاء، ليتسع الفارق رويدا رويدا، وتنتهي الفترة الثالثة بفارق 17 نقطة وبنتيجة 61-44.

وفي الفترة الرابعة، كانت المباراة شبه حسمت وسط استسلام لاعبي الزمالك، وهدوء غير معتاد حتى من أحمد مرعي مدرب الزمالك في إلقاء تعليماته، ليتسع الفارق إلى

الأهلي الآن بحاجة إلى فوز واحد آخر بين مباراتين سيخوضهما الفريقين على مستوى الكبار والشباب، وذلك للتأهل إلى نصف النهائي.

وسيلعب المتأهل بين الأهلي والزمالك مع المتأهل بين الاتحاد السكندري والجزيرة في نصف النهائي.

الاتحاد السكندري بدوره يلعب حاليا مع الجزيرة على مستوى الفريق الأول، وذلك بعدما انتهى لقاء فريق المرتبط بينهما بفوز الاتحاد السكندري بنتيجة 76-52.

وفي باقي مباريات ربع نهائي دوري المرتبط، فاز الفريق الأول لنادي سبورتنج على الأولمبي بنتيجة 80-67، فيما فاز مرتبط سبورتنج على الأولمبي كذلك بنتيجة 51-42.

وأخيرا، فاز سموحة على المصرية للاتصالات بنتيجة 105-96 على مستوى الفريق الأول، فيما فاز مرتبط سموحة على الاتصالات بنتيجة 80-53.