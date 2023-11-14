منافس الأهلي المحتمل - آس: اتحاد جدة يقترب من جاياردو

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 18:47

كتب : FilGoal

مارسيلو جاياردو

دخل اتحاد جدة في مفاوضات جادة مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لتولي تدريبه.

وأقال اتحاد جدة البرتغالي نونو سانتو بعد تراجع النتائج وكلف المدرب السعودي حسن خليفة بتولي المهمة مؤقتا.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن اتحاد جدة دخل في مفاوضات جادة مع مارسيلو جاياردو لتولي تدريبه خلفا للبرتغالي نونو سانتو.

أخبار متعلقة:
محرز يكشف سبب تركه لمانشستر سيتي.. ورأيه في الدوري السعودي راشفورد يكشف عن هدية رونالدو التي لا تُمس من أي شخص دوري أبطال إفريقيا - قرار جديد من بيراميدز قبل انطلاق دور المجموعات كرة سلة – مرتبط الأهلي يهزم الزمالك في أول مباريات ربع النهائي

وأوضحت التقارير أن إدارة اتحاد جدة ترغب في حسم التعاقد مع جاياردو في الساعات المقبلة لمنحه أطول وقت ممكن للاستعداد للاستحقاقات المقبلة بداية من مواجهة الاتفاق في الدوري السعودي في 24 نوفمبر الجاري.

اتحاد جدة سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.

ارتباط اتحاد جدة بالتعاقد مع جاريادو جاء بعد إشارة العديد من التقارير إلى اقتراب جوليان لوبيتيجي من خلافة نونو سانتو. (طالع التفاصيل)

ورحل جاياردو عن ريفر بليت بنهاية العام الماضي بعد أكثر من ثمانية أعوام مع الفريق.

وقاد جاياردو ريفير بليت للفوز بلقب الدوري في 2021 بالإضافة إلى كأس كوبا ليبرتادوريس في 2015 و2018.

يذكر أن المدرب صاحب الـ 47 عاما تولى تدريب نجوم الهلال والنصر في مواجهة باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض مطلع العام الحالي.

الأهلي اتحاد جدة كاس العالم للأندية
نرشح لكم
محرز يكشف سبب تركه لمانشستر سيتي.. ورأيه في الدوري السعودي سالم الدوسري يغيب عن السعودية في افتتاح تصفيات كأس العالم عكاظ: مدرب أهلي جدة يرغب في رحيل فيرمينو 30 × 20 لـ رونالدو.. النصر يواصل ملاحقة الهلال بثلاثية ضد الوحدة جيسوس: لم نحدد بديل نيمار.. وميتروفيتش مهاجم نادر منافس الأهلي المحتمل - بنزيمة: سانتو مرحلة وانتهت منافس الأهلي المحتمل - الرياضية: لوبيتيجي الأقرب لخلافة سانتو في تدريب اتحاد جدة الشرق الأوسط: بعد اليابان.. النصر يخوض وديتين في الصين مقابل 10 ملايين دولار
أخر الأخبار
بن ناصر: تتويج ميلان بدوري أبطال أوروبا مسألة وقت دقيقة | الكرة الأوروبية
فينجر: زائير إيمري موهوب.. ما حدث يثبت ذلك ولكن لنرى 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
Gaming - تخفيضات كبيرة على سعر اشتراك PS plus بمناسبة Black Friday 17 دقيقة | Gamers
أزمة في المدرجات.. طرد أوجوستي أتبعه توقف قمة سلة الزمالك والأهلي في انتظار حسم مصيرها 36 دقيقة | كرة سلة
مران الزمالك – تصعيد محمد صلاح والجزار.. وغياب عبد الله جمعة ومصطفى شلبي ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن نتائج جلسة مجلس إدارته مع أوسوريو ساعة | الدوري المصري
فرديناند: أتقيأ في كل مرة يسجل هاري كين هدفا مع بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
منافس الأهلي المحتمل - آس: اتحاد جدة يقترب من جاياردو ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 4 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه