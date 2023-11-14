راشفورد يكشف عن هدية رونالدو التي لا تُمس من أي شخص
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 18:41
كتب : FilGoal
كشف ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا عن الهدية التي تلقاها من قائد النصر ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو والتي لا يمكن لأي شخص أن يلمسها.
ماركوس راشفورد
النادي : مانشستر يونايتد
وكشف راشفورد عن تلقيه زوج من الأحذية من رونالدو في سنة 2018.
وقال راشفورد: "لا يمكن لأي شخص أن يلمس ذلك الحذاء".
وواصل "رونالدو كان أحد اللاعبين المفضلين لي عندما كنت صغيرا، أنا معجب بالحذاء وأحب أن أرتديه لكن إن حدث أي شيء له فلا أعرف ما قد أفعله بنفسي".
وأتم "لذا أفضل الإبقاء على الحذاء بعيدا عن الجميع".
وبعد ذلك بثلاث سنوات تزامل رونالدو وراشفورد حينما عاد كريستيانو إلى مانشستر يونايتد لعام ونصف قبل رحيله عقب كأس العالم 2022 إلى النصر السعودي.
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