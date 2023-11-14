محرز يكشف سبب تركه لمانشستر سيتي.. ورأيه في الدوري السعودي

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 18:21

كتب : FilGoal

رياض محرز لاعب أهلي جدة أمام أبها

كشف رياض محرز لاعب أهلي جدة وقائد منتخب الجزائر سبب تركه لمانشستر سيتي الصيف الماضي وقراره بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وتحدث محرز لصحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الثلاثاء قائلا: "تبقى لي عامين في تعاقدي مع مانشستر سيتي وكنت أستطيع البقاء لكنني قررت الرحيل".

وواصل "شعرت أن هذه الفرصة لن تأتي لي مجددا،ربما الوقت كان حان للرحيل بعدما قضيت خمسة أعوام مع مانشستر سيتي توجت فيهم بكل شيء مع النادي".

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وأكمل محرز "بيب جوارديولا المدير الفني وتكسيكي بيجيريستين المدير الرياضي أرادا استمراري وأوضحا ذلك بالفعل".

وتابع "لكنني بعدما درست المزايا والعيوب قررت الرحيل، لا أندم على القرار وأنا سعيد لتواجدي هنا في السعودية".

وعن رأيه في الدوري السعودي قال اللاعب الجزائري: "الدوري السعودي مستواه ليس سيئا، بل سوف يتحسن".

وأرف "أنا أتعلم هنا، لقد وضعوا كل شيء لديهم لجلب أفضل اللاعبين والإمكانيات متواجدة، وأعتقد أن هذه فقط هي البداية".

وأمت محرز "هل يمكن أن نقارن الدوري السعودي بأوروبا؟ أعتقد ليس الآن، لكن بهذا المعدل في المستقبل القريب يمكن أن يصبح من بين أقوى خمسة أو ستة أو ربما سبعة دوريات في العالم".

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