كرة سلة - إقامة بطولة الدوري الإفريقي BAL في جنوب إفريقيا

أعلن الدوري الإفريقي لكرة السلة (BAL) أن الموسم الرابع للدوري سوف ينطلق في مارس 2024 في جنوب إفريقيا لأول مرة، كما سيتم إقامة البطولة في أربع دولة مختلفة.

سيضم موسم 2024 أفضل 12 فريقًا من 12 دولة إفريقية يخوضون 48 مباراة في أربع دول إفريقية (جنوب إفريقيا، مصر، السنغال، ورواندا) على مدار أربعة أشهر.

وقرر الدوري الإفريقي تقسيم الفرق الـ 12 المشاركة في البطولة لأول مرة إلى ثلاثة مجموعات، حيث تضم كل مجموعة أربعة فرق، على أن يواجه كل فريق من الفرق المشاركة الفرق الثلاثة الأخرى المتواجدة في نفس مجموعته مرتين.

ومن المقرر أن تقام مرحلة المجموعات الافتتاحية لمجموعة كالاهاري في مارس، وتليها مرحلة مجموعة النيل في أبريل، ثم مرحلة مجموعة الحراء في شهر مايو.

سيتأهل أفضل فريقين في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين في المركز الثالث من جميع المجموعات الثلاثة إلى رواندا، لخوض مباريات تصنيفية تليها تصفيات ونهائيات من 8 مباريات، بنظام خروج المغلوب، والمحدد إقامتها من مايو إلى يوليو.

ستقوم BAL بالإعلان عن المدن المضيفة والأماكن والتواريخ والمعلومات حول كيفية شراء التذاكر لموسم BAL 2024 في الأسابيع المقبلة. ابتداءً من اليوم، يمكن للمشجعين تسجيل اهتمامهم بتذاكر المباريات في جميع الأسواق الأربعة على موقع BAL.NBA.com .

كما أعلنت BAL اليوم أيضًا عن ""Afreximbank كشريك رسمي لموسم 2024 BAL. سيتعاون BAL و"Afreximbank" في برنامج "BAL Advance"، وهو برنامج جديد يهدف إلى دعم التطوير الشامل للاعبين وفرق BAL بناءً على احتياجاتهم وأهدافهم ومشاريعهم واهتماماتهم المحددة. كما سيوفر البرنامج للاعبين فرص التطوير المهني ضمن صناعة الرياضة الأوسع، بما في ذلك إدارة الأحداث والبث والتحليلات والتكنولوجيا والمزيد.

وصرح أمادو جالو، رئيس BAL: "يسعدنا توسيع بصمتنا في الموسم الرابع من BAL والسماح لمزيد من المشجعين بتجربة إثارة هذا الدوري التاريخي، بما في ذلك مباريات BAL الأولى في جنوب إفريقيا حيث يوجد بالفعل ارتباط قوي باللعبة نحن نتطلع إلى البناء على الزخم الذي حققناه في المواسم الثلاثة الأولى لدينا والاستمرار في تقديم منتج عالمي لكرة السلة والترفيه يمثل ‏أفريقيا بفخر ‏حول العالم".

من جانبه قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السلة أنيبال مانافي: "يسعدنا حقًا أن الموسم الرابع من BAL سيأتي قريبًا، وقد تم توسيعه ليشمل المزيد من الدول الإفريقية في جميع أنحاء القارة الأربعة". "لقد كان لـ BAL تأثير إيجابي للغاية على اللاعبين ورياضة كرة السلة في أفريقيا. يعد الموسم القادم بتقديم المزيد من مباريات كرة السلة المثيرة ليستمتع بها المشجعون. وبينما نشهد عروضًا رائعة خلال تصفيات الـBAL ونرى مشاركة المزيد من الدول الأفريقية، يمكننا أن نتوقع بفارغ الصبر اللحظات الشيقة التي سيجلبها موسم BAL القادم".

سيتأهل البطل من كل دوري من الـ 12 دولة إفريقية مرة اخرى و بما في ذلك من خلال التصفيات المؤهلة إلى بطولة الـ BAL التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة ‏في إفريقيا في الفترة من ‏أكتوبر إلى نوفمبر 2023‏.

سيشهد برنامج BAL Elevateللموسم الثالث على التوالي انضمام لاعب واحد من أكاديمية ‏NBA Africa‏ إلى كل فريق من الفرق‏ الـ 12. وبذلك ومرة أخرى سيوفر البرنامج فرصة للجيل القادم من اللاعبين الأفارقة للمشاركة في دوري احترافي، وعرض مواهبهم ‏للعالم، ومساعدة فرقهم على التنافس على بطولة ‏BAL‏ لعام 2024.

على مدار موسمي ‏BAL‏ ‏الماضيين، ساهم تسعة من لاعبي ‏BAL Elevate‏ في نجاح فريقهم واستمروا في التأهل ‏لمنتخباتهم الوطنية‏ كما التزموا بمدارس ‏NCAA Division I‏ في الولايات المتحدة، أو توقيع عقود احترافية مثل NBA G League Ignite.

سيعود مجلس التنمية في رواندا وNIKE وJordan Brand وWilson كشركاء مؤسسين في BAL. وتشمل قائمة شركاء التسويق العالميين أيضًا AB InBev وEnvol City وHennessy وRwandAir.

بالإضافة إلى الألعاب، ستستضيف BAL سلسلة من برامج تنمية الشباب والتأثير الاجتماعي في جميع الأسواق الأربعة والتي ستشارك المشجعين واللاعبين والمدربين والحكام والمجتمع المحلي، بما في ذلك المعسكرات وورش العمل للشابات كجزء من BAL4HER. لتعزيز المساواة بين الجنسين في النظام البيئي الرياضي الأفريقي. وبالتزامن مع التصفيات والنهائيات، ستستضيف رابطة كرة السلة أيضًا قمة الابتكار الثالثة، وهي تجمع سنوي للقادة الأفارقة في مجالات الأعمال والتكنولوجيا والرياضة والترفيه، لمناقشة الاتجاهات والفرص للتطوير المستمر لكرة السلة في القارة.

في 27 مايو 2023، فاز الأهلي المصري على AS Douanes السنغالي بنتيجة 80-65 ليفوز بنهائيات BAL 2023 والتي أقيمت في BK Arena والتي حضرها مشجعين من 214 دولة بـ 17 لغة مختلفة خلال موسم 2023.

استقبل الدوري الافريقي لكرة السلة اكثر من 70 ألف شخص بمختلف أعمارهم السنية حيث جاؤوا جميع أنحاء العالم ليعيشوا أجواء المباريات والأنشطة المحيطة. ‏