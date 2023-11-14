رودريجو: أريد اللعب مع مبابي.. وهذا موقفي من الانتقال للدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 12:51

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد × بلباو

كشف رودريجو لاعب ريال مدريد أنه يريد اللعب مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، لكنه لا يعرف موقف ناديه من التعاقد مع النجم الفرنسي.

وقال الجناح البرازيلي لبرنامج "بارتيدازو كوبي" الإسباني: "التعاقد مع مبابي؟ بالطبع سأتعاقد معه إذا تمكنت، هو لاعب من مستوى عالمي أريد اللعب معه ومع الأفضل دائما".

وأضاف "عدم الحاجة للتعاقد مع مبابي في ريال مدريد؟ لا أعرف يجب أن تسأل النادي، قريبا سيكون لدينا إندريك وهو لاعب سريع جدا وقوي للغاية، هو لا يصدق".

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وتابع "أكثر ما أحبه في إسبانيا هو الطعام، الأحداث العنصرية صعبة دائما، لكن لا أعتقد أن إسبانيا دولة عنصرية".

وعن إمكانية اللعب في الدوري الإنجليزي قال: "في الوقت الحالي أخطط لمواصلة اللعب مع ريال مدريد ولا أفكر في شيء آخر".

واستكمل "ستوقع مع من بين مبابي وإيرلينج هالاند إذا توليت رئاسة ريال مدريد؟ لا أعرف الأمر صعب جدا".

وبسؤاله عن اللاعب الذي يحبه خارج ريال مدريد رد قائلا: "أحب أنتوان جريزمان من أتليتكو مدريد ورافينيا من برشلونة".

وعن مستوى فريق جيرونا وتصدره للدروي الإسباني حتى الآن قال: "يلعبون بشكل جيد للغاية في الدوري، أهدرنا نقاط مباراة رايو فايكانو لكننا نؤدي بطريقة جيدة أيضا".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا هادئ أكثر من فينيسيوس، أعتقد إنني في حال أفضل الآن".

وشارك اللاعب من العمر 22 عاما في 17 مباراة مع النادي الملكي خلال الموسم الجاري وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

وانضم رودريجو لريال مدريد في موسم 2019-2020 قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.

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