لأسباب شخصية.. دالوت يغادر معسكر البرتغال
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 12:21
كتب : FilGoal
أعلن نادي مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي مغادرة ديوجو دالوت لاعب الفريق لمعسكر منتخب بلاده البرتغال.
ديوجو دالوت
النادي : مانشستر يونايتد
وكشف النادي أن الظهير الأيمن غادر المعسكر لأسباب شخصية، وضم روبرتو مارتينيز المدير الفني للبرتغال جواو ماريو لاعب بورتو بدلا منه ليكون الاستدعاء الأول له.
ℹ️ @DalotDiogo has withdrawn from the latest @SelecaoPortugal squad.#MUFC— Manchester United (@ManUtd) November 14, 2023
ويلاقي البرتغال منتخب ليختنشتاين يوم الخميس المقبل وكذلك أيسلندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
وضمن البرتغال التأهل لليورو بالفعل كما سجل المنتخب رقما قياسيا بتحقيق العلامة الكاملة بعد الفوز بـ8 مباريات.
وسجل بطل اليورو نسخة 2016، 32 هدفا حتى الآن واستقبلت شباكه هدفين خلال التصفيات.
وتضم المجموعة العاشرة كل من البرتغال وسلوفاكيا ولوكسمبورج وأيسلندا والبوسنة والهرسك وليختنشتاين.
وشارك دالوت مع البرتغال في 16 مباراة وسجل هدفين، بينما لعب لمانشستر يونايتد الموسم الحالي 17 مباراة وأحرز هدفا.
وانتقل الظهير صاحب الـ24 عاما إلى الشياطين الحمر موسم 2018-2019 من بورتو مقابل 22 مليون يورو.
وتعاقد ميلان مع دالوت في موسم 2020-2021 على سبيل الإعارة قبل العودة لمانشستر يونايتد مرة أخرى.