رومانو: يوفنتوس يحاول تحرير سانشو من سجن تين هاج.. ولكن

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 22:17

كتب : FilGoal

جادون سانشو - مانشستر يونايتد وإشبيلية

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن إمكانية انتقال جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس في سوق الشتاء.

وقال رومانو عبر تويتر: "يوفنتوس استفسر عن وضع جادون سانشو في الأيام الماضية".

وأوضح "يوفنتوس مهتم بضم اللاعب على سبيل الإعارة مع دفع يونايتد لجزء من راتبه".

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وتابع "لا توجد أي مفاوضات بعد، لأن مانشستر يونايتد يفضل بيعه بصورة نهائية".

ماذا حدث؟

برر تين هاج غياب سانشو عن قائمة الفريق في مباراة أرسنال قبل عدة أسابيع في رابع جولات الدوري الإنجليزي بأن اللاعب لم يكن يؤدي جيدا في التدريبات.

وقال تين هاج آنذاك: "لم يتم اختياره بناء على أدائه في التدريبات. يجب أن تصل إلى المستوى الأفضل كل يوم في مانشستر يونايتد".

وبعد ذلك رد سانشو على مدربه ببيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" –تويتر سابقا- قال فيه: " رجاء لا تصدقوا كل ما تقرأوه، لن أسمح للناس بقول أشياء ليست حقيقية. لقد كنت أتصرف في التدريبات بشكل جيد للغاية خلال الأسبوع"

وواصل "أعتقد أن هناك أسباب أخرى لهذه المسألة ولن أخوض فيها. لقد كنت كبش فداء لوقت طويل وهذا ليس عدلا".

وأتم "كل ما أريده هو لعب كرة القدم بابتسامة على وجهي. أحترم كل القرارات التي يتخذها الجهاز الفني، وألعب مع لاعبين رائعين وأنا ممتن لذلك وأعرف أن كل أسبوع بمثابة التحدي. سأواصل القتال لأجل الشعار بصرف النظر عن أي شيء".

وقرر يونايتد استبعاد سانشو من التدرب مع الفريق الأول عقب رده على انتقاد تين هاج علنا وتكذيبه إياه بأنه لا يبذل الجهد الكافي في المران ليتواجد في المباريات.

وذكرت التقارير أن تين هاج اشترط اعتذار سانشو ليعود إلى الفريق لكن الأخير رفض.

وانتشرت تقارير سعودية وأمريكية حول رغبة نادي الاتفاق الذي يدربه ستيفن جيرارد في ضم سانشو.

لكن فشلت الصفقة بسبب مطالب مانشستر يونايتد الذي كان يرغب في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني.

وبعدها ذكرت التقارير الإنجليزية أن الجلسة التي جمعت تين هاج بسانشو فشلت بعدما لم يتم حل الأزمة خلالها.

وعقب عدة أيام من الأزمة مسح سانشو التغريدة التي تضمنت بيانه عبر موقع "إكس".

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