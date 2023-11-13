أنباء سيئة لـ مانشستر يونايتد.. مستجدات إصابة هويلوند وإريكسن

يبدو أن غياب الثنائي راسموس هويلوند وكريستيان إريكسن عن مانشستر يونايتد سيستمر لوقت أطول من المتوقع.

وخرج إريكسن بإصابة في الركبة، بينما خرج هويلوند بشد عضلي من مباراة الفريق الأخيرة أمام لوتون.

وبذلك يغيب الثنائي عن منتخب الدنمارك في تصفيات يورو 2024 ضد سلوفينيا وأيرلندا الشمالية.

يونايتد سيلعب ضد إيفرتون في الدوري بعد العودة من التوقف الدولي، ثم ضد جالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

ومن الواضح أن الثنائي لن يتمكن من الللحاق بالمباراتين، حيث يتمنى يونايتد عودة هويلوند قبل نهاية نوفمبر.

على الجانب الآخر يمتد غياب إريكسن لأكثر من ذلك، حيث سيغيب عن مواجهات نيوكاسل وتشيلسي وبورنموث ثم بايرن ميونيخ في دوري الأبطال، ويسابق الزمن للحاق بمباراة ليفربول يوم 17 ديسمبر.

وتغلب مانشستر يونايتد على لوتون تاون بهدف دون رد سجله فيكتور لينديلوف.

الأزمة تتضاعف للشياطين الحمر بسبب غياب كاسيميرو أيضا عن خط الوسط لنهاية العام الحالي، إضافة إلى إصابة الثنائي لوك شو وتيريل مالاسيا في مركز الظهير الأيسر، وليساندرو مارتينيز وجوني إيفانز في الدفاع.