ديلي ميل: غياب أوديجارد كان بسبب إصابته بارتجاج في المخ

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية سبب غياب مارتن أوديجارد عن صفوف أرسنال في آخر مباراتين.

مارتن أوديجارد النادي : أرسنال أرسنال

وقالت الصحيفة إن أوديجارد تعرض للإصابة بارتجاج في المخ بعد اصطدام قوي في رأسه خلال تدريبات أرسنال قبل مواجهة نيوكاسل في الدوري.

وتنص قواعد التعافي من الإصابة بالارتجاج أن يحصل اللاعب على راحة لمدة 6 أيام.

ولذلك غاب أوديجارد عن مباراتي أرسنال ضد إشبيلية في دوري أبطال أوروبا، وضد بيرنلي في الدوري.

ويستمر غياب أوديجارد عن المباريات خلال فترة التوقف الدولي ولن يشارك مع منتخب النرويج في مباراتي جزر الفارو واسكتلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يعود أوديجارد للمشاركة في المباريات عقب التوقف الدولي.

أوديجارد قائد أرسنال البالغ من العمر 24 عاما لعب الموسم الجاري 15 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدف.

ويلعب أرسنال ضد برينتفورد عقب نهاية فترة التوقف الدولي في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.