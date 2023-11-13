بطولة شمال إفريقيا للشباب - تونس تهزم الجزائر.. والمغرب يسحق ليبيا بحضور وائل رياض

فاز منتخب تونس للشباب تحت 20 سنة على الجزائر في أولى جولات بطولة شمال إفريقيا الودية.

وتحتضن تونس بطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 سنة بتواجد 5 منتخبات وهي مصر وليبيا والجزائر والمغرب بجانب المستضيف تونس.

وفي الجولة الأولى استطاع منتخب تونس الفوز على الجزائر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

سجل أهداف تونس كل من زين الدين كادة هدفين، ووجدي العيساوي وخليل العياري.

بينما سجل ثنائية الجزائر كل من آخريب لحلو، وريان جواد.

في مباراة أخرى فاز منتخب المغرب على ليبيا بسداسية دون رد.

ويلعب منتخب مصر أول مبارياته يوم الأربعاء المقبل ضد ليبيا في تمام الثالثة عصرا.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض على حضور مباراة ليبيا والمغرب من الملعب.

وتواجد وائل رياض المدير الفني وعلاء عبده المدرب العام، ورامي عادل المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس وكريم فهمي محلل الأداء في ملعب الكرم لمتابعة الفريقين عن قرب.