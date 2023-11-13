مدرب برينتفورد: في رأسي محمد صلاح هو الأفضل في الدوري الإنجليزي

أسهب توماس فرانك مدرب برينتفورد في الإشادة بمحمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر عقب مباراة الفريقين.

وحقق ليفربول الفوز على برينتفورد بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد.

وسجل هدفين لليفربول في المباراة ليصل لهدفه الـ 200 مع الأندية الإنجليزية ويصل لهدفه العاشر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال فرانك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا أعرف ما إذا كان محمد صلاح قد حصل على ما يكفي من المدح، أعتقد أنه في رأسي قد يكون اللاعب الأفضل في الدوري الإنجليزي، على مستوى تسجيل الأهداف وصناعتها يا له من مستوى هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم وليس في أفضل 10 ولكن أفضل 3".

وأضاف "في الهدف الثاني لم يمكن أن يتجنب التسجيل ولكن الهدف الأول كان مميزا من ليفربول نفذوا هجمة مرتدة رائعة ووصلت الكرة لصلاح ولكن لا يمكن لكل لاعب التسجيل من تلك الوضعية وهذا يظهر جودته".

وارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 27 في المركز الثاني بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة عقب فترة التوقف الدولي ضد مانشستر سيتي في مباراة سيتصدر الدوري من يحقق الفوز فيها.

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