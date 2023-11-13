طبيب الزمالك يكشف خلاف الرأي بينه وبين أوسوريو

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك عن خلاف في وجهات النظر كان بينه وبين المدرب السابق خوان كارلوس أوسوريو.

وقال أسامة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "حدثت مشكلة حين أتى أوسوريو وقرر إقامة المران في السابعة والنصف صباحا بعد أن اعتاد اللاعبون على التدريبات المسائية".

وأضاف "اللاعبون اعتادوا شيئا وفجأة باتوا مطالبين بالاستيقاظ مبكرا عن المعتاد. تغيير نظام اليوم بشكل مفاجئ لا يساعد".

وأوضح "من الطبيعي أن يكون اللاعب المحترف له نظام معين يسير عليه من حيث عدد ساعات النوم ونوعية الأكل، ولكن بعض العادات والتقاليد لدينا مختلفة".

وأكمل "تحدثت مع أوسوريو عن ذلك، ودائما مشكلة المدرب حين تحدثه عن شيء ضد سياساته يعتبرك في صف اللاعبين ضده، ولكني قلت له إني مع العلم وإن التغيير غير ممكن بهذه الطريقة".

كما تحدث أسامة عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائلا: "بعد مباراة بيراميدز أتى ليعانقني. شيكابالا لديه جوانب إنسانية عديدة، وكانت هذه لفتة تقدير لجهودنا".

وتابع "أيضا مصطفى شلبي أتى نحوي ليحتفل لأنه أرهقني كثيرا أثناء فترة وضع قدمه في الجبس، فهو مشاغب للغاية".

أوسوريو البالغ من العمر 62 عاما تولى تدريب الزمالك في شهر أبريل الماضي ثم انتهت التجربة في نوفمبر الحالي.

وفي الموسم الجاري لعب الزمالك 6 مباريات في الدوري المصري فاز مرتين وخسر مثلهما وتعادل مثلهما.

ويحتل الزمالك في الوقت الحالي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

وسبق لأوسوريو تدريب فرق ميليونايريس وأونسي كالداس وأتلتيكو ناسيونال وكالي أمريكا في كولومبيا، وشيكاجو فاير ونيو يورك ريد بولز في الولايات المتحدة الأمريكية، وبويبلا المكسيكي، وساو باولو البرازيلي.

وعلى صعيد المنتخبات تولى أوسوريو قيادة المكسيك بين 2015 و2018، ثم باراجواي بين 2018 و2019.