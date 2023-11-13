رئيس مودرن فيوتشر: تبادل اللاعبين مع الأهلي أمر طبيعي ولكن بشرط

تحدث وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر عن إمكانية تكرار تجربة استعارة اللاعبين من الأهلي أسوة بالموسمين السابقين.

وقال دعبس في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الاستقرار الإداري والمادي للاعبين من الأولويات فهذا يساعد اللاعبون على الشعور بالانتماء أكثر للنادي".

وعن إمكانية انتقال لاعبين من الأهلي إلى مودرن فيوتشر مثل صلاح محسن وغيره قال: "تبادل اللاعبين أمر طبيعي بين الأندية سواء الأهلي أو غيره مع الحفاظ على مصلحة النادي واللاعب".

وأوضح "فيوتشر ساهم في تحسين العديد من اللاعبين المعارين له من الأهلي مثل كريم وليد، ومحمد عبد المنعم الذي عاد إلى الأهلي حين احتاج إليه".

واختتم "ارتفاع أسعار اللاعبين ليس في مصلحة الأندية. يجب هيكلة الأمر وتحديده بقوانين مثل بقية العالم في البيع والشراء والانتقالات بصورة عامة".

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 6 مباريات.

وحقق فيوتشر حتى الآن 4 انتصارات، بينما خسر مباراتين.

وينافس الفريق في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع.