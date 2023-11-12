عكاظ: مدرب أهلي جدة يرغب في رحيل فيرمينو

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 22:35

كتب : FilGoal

فيرمينو يحتفل بهدفه في الدوري السعودي ضد الحزم

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية عن طلب ماتياس يايسله المدير الفني لـ أهلي جدة رحيل المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو عن صفوف فريقه.

وقالت الصحيفة إن المدرب الألماني يريد استبدال فيرمينو لأنه يرى أن المهاجم البرازيلي لم يظهر بالمستوى المنتظر منه منذ انضمامه للفريق.

يأتي ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النادي بالمدرب الألماني للفريق والذي أكد خلاله على ضرورة التعاقد مع مهاجم جديد يلبي طلباته.

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وخلال الاجتماع بحث مسؤولي اتحاد جدة أسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية.

وكان الطلب الأول للمدرب الألماني هو استبدال فيرمينو بمهاجم آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كما ينتظر ماتياس يايسله عودة المدافع التركي مريح دميرال من الإصابة ليعطي خط دفاعه قوة إضافية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر بعد مرور 13 جولة من المسابقة.

وانضم فيرمينو لصفوف أهلي جدة بداية الموسم الجاري قادما من ليفربول، ولم يسجل سوى 3 أهداف جميعها في أول مباراة له مع الفريق.

فيرمينو أهلي جدة الدوري السعودي
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