بالمر بعد تسجيله في سيتي: أحترمهم كثيرا.. ولا أعمل على تسديد ركلات الجزاء

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 22:33

كتب : FilGoal

كول بالمر

أبدى كول بالمر لاعب تشيلسي احترامه الكبير لمانشستر سيتي الذي قضى فيه 15 عاما قبل الانتقال إلى النادي اللندني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانتهى لقاء تشيلسي ضد مانشستر سيتي بالتعادل 4-4 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال بالمر لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عقب المباراة: "لدي شعور غريب جدا باللعب ضد مانشستر سيتي، أقصى درجات الاحترام للنادي الذي بقيت فيه 15 عاما".

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وأضاف "أعرف العديد من جماهير مانشستر سيتي، انتظرت كثيرا عند ركلة الجزاء، حصلت على عدد قليل منها الآن، حافظت على هدوئي".

وتابع "لن أقول إنني أعمل على تطوير تسديدي لركلات الجزاء لأنني لا أفعل ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "أعمل على تطوير مهاراتي الطبيعية التي ولدت بها، كنت متحمسا قبل المباراة بسبب رؤية العديد من الوجوه المألوفة بالنسبة لي".

وبالرغم من قول اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إلا إن تلك ركلة الجزاء هي الرابعة التي يسجلها خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، فسجل من قبل ضد توتنام وأرسنال وبيرنلي.

ويُعتبر بالمر هو أكثر لاعب في الدوري الإنجليزي الذي نجح في تسجيل ركلات الجزاء 4/4، وكاد أن يتساوي محمد صلاح جناح ليفربول معه لكن أهدر ركلة جزاء واحدة من 4.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 28 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

ووصل تشيلسي إلى النقطة 16 في المركز العاشر.

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