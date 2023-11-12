مدرب صنداونز: لاعبو فريقي هم الأقوى والأفضل.. من الصعب أن أصف هذا الإنجاز

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 21:07

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا مدرب صنداونز

مدح رولاني موكوينا المدير الفني لصنداونز لاعبيه بعد الفوز على الوداد المغربي في نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وانتصر صنداونز على الوداد بهدفين مقابل لا شيء على ملعبه لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، ليفوز في نتيجة المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويتوج بالبطولة في نسختها الأولى.

وقال موكوينا لقناة أبو ظبي الرياضية عقب المباراة: "لاعبو فريقي هم الأقوى والأفضل وأبارك لهذه المجموعة على التتويج فكانت بطولة رائعة".

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وأضاف "أشعر بالفخر والحظ لتدريبي هذه النوعية من اللاعبين، دعمتنا الإدارة والجماهير بطريقة كبيرة قبل المباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "جميع أفراد الجهاز الفني رائعون، من الصعب أن أصف هذا الإنجاز، لا أعرف كيف أعبر عن ذلك".

التتويج هو الثالث قاريا للفريق الجنوب إفريقي بعد لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016، وبطولة السوبر الإفريقي عام 2017.

ويعد الفوز هو الأول لـ صنداونز على حساب الوداد في دور إقصائي لأي بطولة تاريخيا، فيما هو اللقب الثاني الذي يخسره الوداد قاريا في 2023 بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

وظفر صنداونز بالجائزة المالية للبطولة والتي تبلغ 4 مليون دولار.

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