مؤتمر كلوب - عن صلاح الاستثنائي وهجوم ناري على رابطة الدوري الإنجليزي

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بما قدمه محمد صلاح في فوز الفريق على برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "صلاح لاعب استثنائي وقدم مباراة عظيمة ضد لاعبين طوال القامة في الدفاع والوسط وساعدنا كثيرا على الاحتفاظ بالكرة".

وأضاف "الهدوء الذي سجل به الهدف الأول كان جنونيا في ظل لحظات جيدة للفريق وكان مهما. احتفل الجميع بالهدف الثاني أكثر لأنه رقم 200 له".

وعن المباراة قال: "سعيد بأننا تمكننا من استغلال الخسارة أمام تولوز لإظهار ردة الفعل الجيدة. عانينا كثيرا في الركلات الثابتة أمام برينتفورد ولكن سيطرنا على الكرة بشكل رائع أمام أحد أصعب الخصوم في الدوري".

وأخيرا انتقد كلوب قرار إقامة المباراة المقبلة ضد مانشستر سيتي في بداية الجولة بعد العودة من التوقف الدولي: "سنتدرب لمرة واحدة بعد التوقف الدولي ثم نواجه مانشستر سيتي. كيف تضع مباراة كهذه يوم السبت في الساعة 12:30 ظهرا"؟

وأضاف "الناس الذين يأخذون هذه القرارات ليس لديهم أي شعور بكرة القدم. ربما لأنها الأوقات التي يدفع الناس فيها أكثر للمشاهدة ولكننا فريقان يملكان 30 لاعبا دوليا تقريبا".

قاد محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر فريقه ليفربول للفوز على مضيفه برينتفورد بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح ثنائية من بين أهداف فريقه الثلاثة في المباراة، ليصل إلى الهدف رقم 10 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبشكل عام وصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 200 في الكرة الإنجليزية، بواقع 198 هدفا بقميص ليفربول، وهدفين مع فريقه الأسبق تشيلسي.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 27 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع مانشستر سيتي الذي سيلعب بعد قليل مع تشيلسي.

وتجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 16 في المركز التاسع.