لا يوجد وصف لما حدث.. تعادل أكثر من مثير بين تشيلسي وسيتي في قمة الـ8 أهداف

لا يوجد كلمات نستطيع بها وصف ما حدث في المباراة، يكفي فقط القول إن مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق.

قمة كبيرة ومثيرة بين تشيلسي ومانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، انتهت بتسجيل 8 أهداف مقسمة على الفريقين.

لتكون المباراة في نظر الكثير هي أفضل مواجهة منذ نهائي كأس العالم في قطر بين الأرجنتين وفرنسا قبل 11 شهرا من الآن.

تعادل رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 28 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

ووصل تشيلسي إلى النقطة 16 في المركز العاشر.

أهداف تشيلسي سجلها كل من تياجو سيلفا ورحيم ستيرلينج ونيكولاس جاكسون وكول بالمر.

بينما سجل أهداف مانشستر سيتي الأربعة هالاند هدفين، وهدف لكل من رودري ومانويل أكانجي.

وصف المباراة

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 24 من ركلة جزاء حصل عليها إيرلينج هالاند بعد إعاقة من مارك كوكوريا مدافع تشيلسي.

وسدد هالاند ركلة الجزاء على يمين الحارس روبرت سانشيز مسجلا هدفه رقم 12 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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وكاد تشيلسي أن يسجل التعادل من ركلة حرة مباشرة سددها القائد رييس جيمس ببراعة لكن الحارس إيدرسون تصدى له وأبعد الكرة إلى ركنية.

وذهب جيمس لينفذ الركنية وأرسل الكرة على رأس تياجو سيلفا الذي وضعها بدوره في شباك مانشستر سيتي مسجلا هدف تعادل تشيلسي في الدقيقة 29.

ويعد الهدف هو الأول لتشيلسي في شباك مانشستر سيتي منذ الهدف الذي سجله كاي هافرتز في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021.

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واستمرت صحوة تشيلسي وسجل الفريق الأزرق الهدف الثاني في الدقيقة 37 بعدما استغل جيمس خطأ جفارديول مدافع سيتي وخطف منه الكرة ومررها إلى ستيرلينج الذي وضعها في الشباك الخالية.

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وعاد مانشستر سيتي للهجوم في محاولة لتسجيل التعادل الذي ضاع بقدم هالاند بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة أرضية تصدى لها سانشيز ببراعة.

وأبى مانشستر سيتي أن ينهي الشوط الأول متأخرا في النتيجة، ليسجل المدافع مانويل أكانجي هدف التعادل.

وجاء الهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من بيرناردو سيلفا.

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أكانجي -الهداف- يسجل للمباراة الثانية على التوالي في البريميرليج ✌️pic.twitter.com/y5ukI7r7MY https://t.co/myZ8FeGOcO — FilGoal (@FilGoal) November 12, 2023

لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ولم ينتظر مانشستر سيتي سوى دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني ليسجل الهدف الثالث والذي جاء عن طريق هالاند.

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القمة تشتعل بهدف ثاني لـ هالاند في المباراة ⚡️pic.twitter.com/Jq4zlSVG5F https://t.co/vSLmLGkjly — FilGoal (@FilGoal) November 12, 2023

وأرسل ألفاريز عرضية من ناحية اليمين تابعها هالاند ليدخل بالكرة داخل الشباك مسجلا الثاني له والثالث للسماوي.

وللمرة الثانية في المباراة استطاع تشيلسي تسجيل التعادل في شباك مانشستر سيتي بالهدف الثالث الذي جاء عن طريق المهاجم نيكولاس جاكسون.

وسدد كالاجار كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس إيدرسون، وانطلق جاسكون متابعا للكرة بتسديدة في الشباك مسجلا التعادل في الدقيقة 67.

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تشيلسي يتعادل مجددا في المباراة عن طريق نيكولاس جاكسون 💥⚽️pic.twitter.com/Ac2mXZmsqD https://t.co/nhwwvRDPY8 — FilGoal (@FilGoal) November 12, 2023

إثارة كبيرة في الوقت القاتل

وفي الوقت القاتل أبى رودري أن تنتهي المباراة بالتعادل ليسجل الهدف الرابع لفريقه ويخطف الانتصار لمانشستر سيتي في الدقيقة 86.

وجاء الهدف بعدما استغل رودري عدم إبعاد الكرة بالشكل المناسب من أمام منطقة الجزاء ليسدد بقوة كرة اصطدمت بجسد تياجو سيلفا وذهبت إلى الشباك الزرقاء.

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إذا كنت تعتقد أن المباراة انتهت هنا فأنت بالتأكيد خاطئ، لأن الإثارة استمرت حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.

بعد هدف رودري انطلق تشيلسي للهجوم بقوة وبالفعل حصل على ركلة جزاء للمهاجم البديل أرماندو برويا.

وتقدم كول بالمر ليسدد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تعادل تشيلسي في الدقيقة 95 من المباراة.

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وفي الدقائق القليلة المتبقية استمرت محاولات تشيلسي ومانشستر سيتي لإحراز هدف الفوز.

إلى أن وضع الحكم حدا لهجمات الفريقين وأهدافهما وأطلق صافرة نهاية أفضل مباراة في الموسم الحالي.