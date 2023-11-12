سيطرة كاملة من صنداونز على جوائز النسخة الأولى من الدوري الإفريقي

سيطر ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي على جوائز بطولة الدوري الإفريقي بعد التتويج بها عقب الفوز على الوداد المغربي.

وانتصر صنداونز على الوداد بهدفين مقابل لا شيء على ملعبه لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، ليفوز في نتيجة المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويتوج بالبطولة في نسختها الأولى.

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وحصل ثنائي صنداونز رونوين ويليامز وثابيلو ماسيكو على ثلاث جوائز وهي كالتالي:

جائزة أفضل لاعب في البطولة: ثابيلو ماسيكو

جائزة هداف البطولة: ثابيلو ماسيكو

جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة: رونوين ويليامز

وبذلك حصد ثنائي الفريق الجنوب إفريقي جميع جوائز البطولة.

التتويج هو الثالث قاريا للفريق الجنوب إفريقي بعد لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016، وبطولة السوبر الإفريقي عام 2017.

ويعد الفوز هو الأول لـ صنداونز على حساب الوداد في دور إقصائي لأي بطولة تاريخيا، فيما هو اللقب الثاني الذي يخسره الوداد قاريا في 2023 بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

وظفر صنداونز بالجائزة المالية للبطولة والتي تبلغ 4 مليون دولار.