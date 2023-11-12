انكسرت العقدة وعرفوا طريق الذهب.. صنداونز يهزم الوداد ويتوج بالدوري الإفريقي و4 مليون دولار

كسر ماميلودي صنداونز عقدته أخيرا وانتصر على الوداد البيضاوي. فوز عنى التتويج هذه المرة، والظفر بـ 4 مليون دولار.

توج ماميلودي صنداونز بطلا لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسختها الأولى على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

ماميلودي صنداونز فاز على الوداد بهدفين مقابل لا شيء على ملعبه لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، ليفوز في نتيجة المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

التتويج هو الثالث قاريا للفريق الجنوب إفريقي بعد لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016، وبطولة السوبر الإفريقي عام 2017.

ويعد الفوز هو الأول لـ صنداونز على حساب الوداد في دور إقصائي لأي بطولة تاريخيا، فيما هو اللقب الثاني الذي يخسره الوداد قاريا في 2023 بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

سجل بيتر شالويلي، وأوبري موديبا هدفا اللقاء لصالح صنداونز.

video:1

video:2

التشكيل

رولاني ماكويني بدأ اللقاء بـ بيتر شالويلي في الهجوم بعد الشفاء من الإصابة التي أبعدته عن الفريق منذ بداية البطولة.

من جهة أخرى، بدأ عبد المنعم بوطويل اللاعب المغربي في وسط ملعب صنداونز.

ومن جهة الوداد، بدأ عادل رمزي اللقاء بـ شرقي البحري في الهجوم، مع تواجد زكريا دراوي في وسط الملعب.

ثلاثي هجومي في تشكيل صنداونز وشرقي البحري يقود الوداد في نهائي الدوري الإفريقي 🏆 pic.twitter.com/X3wKqyxwaW — FilGoal (@FilGoal) November 12, 2023

وصف المباراة

تعرض شرقي البحري مهاجم الوداد لإصابة مبكرة في الدقيقة الـ15 من عمر اللقاء في الرأس. خرج على إثرها لتلقي العلاج، قبل أن يعود مجددا إلى الملعب.

الوداد حاول إحراز التقدم في الدقيقة الـ38 بعد مرتدة قادها هشام بوسفيان، وأرسل عرضية لكن الدفاع ينقذها في اللحظة الأخيرة.

وتعرض يوسف مطيع حارس الوداد لإصابة في الدقيقة الـ42، ليتوقف اللعب مجددا.

حكم المباراة احتسب 12 دقيقة وقت محتسب بدل من ضائع بسبب كثرة التوقفات.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع، تقدم صنداونز فعلا بالهدف الأول. تصويبة من موكوينا من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها يوسف المطيع لترتد إلى بيتر شالويلي الذي سدد الكرة داخل الشباك، ولينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

الشوط الثاني

بدأ الوداد الشوط الثاني بتبديلين. شارك بولي سامبو، وسيف الدين بوهرة بدلا من شرقي البحري، ومنتصر لحتمي.

وأثناء محاولات الوداد لإدراك التعادل، استمر صنداونز في الهجوم وسجل هدفا ثانيا في الدقيقة الـ52 عن طريق أوبري موديبا.

خطأ من دفاع الوداد لتصل إلى موديبا الذي راوغ مدافع الوداد وانفرد بالمرمى ليسدد كرة رائع من فوق يوسف المطيع.

محاولات ودادية

الوداد هنا كثف محاولاته لإدراك التعادل. أمر كاد يحدث في الدقيقة الـ52 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الوداد على رأس أيوب العملود الذي سدد كرة وصلت سهلة إلى حارس المرمى.

وفي الدقيقة الـ63، عرضية داخل منطقة جزاء الوداد من الطرف الأيمن لكن خروج حارس المرمى قبل وصول الكرة إلى سامبو.

عادل رمزي تدخل مجددا في الدقيقة الـ66 وأجرى تبديلين. شارك سفيان أهاناش وحمدو الهوني بدلا من عبد الله حيمود، وهشام بوسفيان.

في المقابد رد ماكويني بدخول بونجاتي زونجو في نفس الدقيقة بدلا من لوكاس ريبيرو كوستا.

محاولات الوداد استمرت، وكاد أيوب العملود يسجل الأول في الدقيقة الـ82. عرضية قابلها برأسية بجانب القائم بقليل.

وكان محمد أوناجم هو آخر حلول الوداد، فشارك بالدقيقة الـ84 بدلا من أنس سرحات.

ورد صنداونز في الدقيقة الـ90 بدخول ثابيلو ماسيكو بدلا من ثيمبا زواني.

9 دقائق غير ملعوبة

حكم المباراة احتسب 9 دقائق كوقت بدل من ضائع، لم يلعب منهم فعلا إلا نصفهم.

كاد الوداد يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة الـ92 بعد عرضية من الجهة اليسرى، قابلها سامبو بلمسة بجانب القائم.

المباراة توقفت في الدقيقة الـ94 حتى الدقيقة الـ99 بسبب تعطيل لاعبي صنداونز اللعب، لينتهي اللقاء بفوز صنداونز بهدفين مقابل لا شيء.

فوز توج الفريق الجنوب إفريقي بالنسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، وبجائزة قدرها 4 مليون دولار، مقابل الوصافة إلى الوداد ومبلغ 3 مليون دولار.

video:3