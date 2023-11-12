التشكيل - ستيرلينج أساسي مع تشيلسي.. ومانشستر سيتي بالقوة الضاربة

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 17:37

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي ويانج بويز

دفع ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي بـ رحيم ستيرلينج في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة مانشستر سيتي.

ويلعب تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب ستامفورد بريدج.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

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المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: رييس جيمس – ديساسي – تياجو سيلفا – مارك كوكوريا

الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كونور كالاجار

الهجوم: كول بالمر – نيكولاس جاكسون – رحيم ستيرلينج

بينما يعتمد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على القوة الضاربة لفريقه في المباراة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – روبن دياز – يوشكو جفارديول

الوسط: رودي – بيرناردو سيلفا – فيل فودين

الهجوم: جيرمي دوكو – هالاند – خوليان ألفاريز

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، ويأتي تشيلسي في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

تشيلسي الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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