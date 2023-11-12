تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام برينتفورد.. وجاكبو في الوسط

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 15:01

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول في نوتينجهام فورست

يبدأ محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي لمواجهة برينتفورد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي ليفربول مع برينتفورد في ملعب أنفيلد في الرابعة عصرا.

وعاد فيرجيل فان دايك لقيادة دفاع الريدز بعد تعافيه من الإصابة حيث غاب عن لقاء تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي.

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ويبدأ واتارو إندو للمرة الثانية بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي مع الريدز، ويعوض الياباني غياب أليكسيس ماك أليستر الغائب بسبب الإيقاف.

وجاء تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كوستاس تسيميكاس – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ترينت ألكسندر أرنولد

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – واتارو إندو – كودي جاكبو

الهجوم: ديوجو جوتا – داروين نونيز – محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

فيما يحتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

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