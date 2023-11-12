انتهت نهائي الدوري الإفريقي - صنداونز (2)-(0) الوداد.. نهاية البطولة

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 14:47

كتب : FilGoal

صنداونز ضد الوداد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ماميلودي صنداونز والوداد في إياب نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الوداد على ملعبه بهدفين مقابل هدف.

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نهاية المباراة. صنداونز بطلا لـ الدوري الإفريقي

ق. 92 أوووه رأسية من بوهرة تمر بجانب القائم بقليل.

5 دقائق متبقية على نهاية اللقاء

ق53. جوووول الثااني لصنداونز عن طريق أوبري موديبا بطريقى رائعة بعد أن مر من لاعبين بشكل رائع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48. جوووول أول لصنداونز عن طريق تشالويلي بمتابعة لتسديدة تصدى لها يوسف المطيع.

ق15. إصابة شرقي البحري لاعب الوداد في الرأس.

بداية المباراة

شاهد المباراة مباشرة

بداية المباراة بعد قليل

الوداد ماميلودي صنداونز الدوري الإفريقي لكرة القدم
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