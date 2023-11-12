تشكيل نهائي الدوري الإفريقي - عودة تشالويلي لهجوم صنداونز.. وتغيير وحيد في الوداد

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 14:31

كتب : FilGoal

الوداد - صنداونز - الدوري الإفريقي

أعلن كل رولاني موكوينا مدرب ماميلودي صنداونز وعادل رمزي مدرب الوداد تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستدمع بينهما بعد قليل.

ويلعب صنداونز مع الوداد في إياب نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتقام المباراة على ملعب لوفتوس فارسفيلد بجنوب إفريقيا.

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وشهد تشكيل صنداونز عودة بيتر تشالويلي للمشاركة بعد فترة غياب للإصابة امتدت من بداية البطولة.

وجاء تشكيل صنداونز كالتالي:

الحارس: رونين ويليامز.

الدفاع: موسى ليبوسا – تيبوهو موكوينا – موتوبي مفالا.

الوسط: خوليسو موداو – أويربي موديبا – مارسيلو أليندي - عبد المنعم بوطويل.

الهجوم: ثيمبا زواني – بيتر تشالويلي – لوكاس ريبيرو

وشهد تشكيل الوداد تغيير عن مباراة الذهاب بمشاركة أنس سرحات من بداية المباراة بدلا من يحيى جبران.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: يوسف المطيع.

الدفاع: أيوب العملود - أمين أبو الفتح – جمال حركاس – يحيى عطية الله.

الوسط: أنس سرحات – زكريا دراوي – عبد الله حيمود.

الهجوم: منتصر لحتيمي – هشام بوسفيان – شرقي البحري.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الوداد على ملعبه بهدفين مقابل هدف.

الوداد ماميلودي صنداونز الدوري الإفريقي لكرة القدم
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