بلماضي يكشف موقفه من ضم ثنائي ميلان لمنتخب الجزائر

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 13:48

كتب : FilGoal

ياسين عدلي - إسماعيل بن ناصر

تحدث جمال بلماضي المدير الفني لـ منتخب الجزائر عن إمكانية ضم ياسين عدلي وإسماعيل بن ناصر لاعبا ميلان لقائمة الخضر.

ياسين عدلي

النادي : ميلان

إسماعيل بن ناصر

النادي : ميلان

الجزائر

ويستعد الخضر لمواجهتي الصومال وموزمبيق في أول جولتين من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي: "تحدثت عدة مرات مع عدلي، والكرة في ملعبه حاليا، وشرحت مشروع الخضر له بصفتي مدرب ال، والأمر متروك له حاليا”.

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وتابع "عندما يبدي ياسين عدلي، استعداده لتمثيل الخضر، سنباشر الإجراءات اللازمة ليصبح متاحا للمنتخب".

وسبق أن أبدى عدلي استعداده للعب بقميص الجزائر لكن دون أن يخطو أي خطوة صوب تمثيل الثعالب.

وعن بن ناصر أجاب: "الحديث عن عودة بن ناصر إلى المنتخب سابق لأوانه، لأنه يخضع حاليا لعمل خاص، وإن وصل إلى الجاهزية المطلوبة سيعود طبعا للمنتخب".

وأضاف “بن ناصر، ليس جاهزا حاليا لأنه لم يدخل في التدريبات الجماعية، ولكننا نعمل من أجل ذلك ليكون حاضرا في أمم إفريقيا".

ويتواصل غياب بن ناصر عن ميلان منذ نهاية الموسم الماضي بعد إصابته في الركبة في نصف نهائي دوري الأبطال أمام إنتر.

الجزائر جمال بلماضي إسماعيل بن ناصر ياسين عدلي تصفيات كأس العالم 2026
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