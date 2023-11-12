تريبير يوضح حقيقة ما دار مع مشجع نيوكاسل بعد الخسارة من بورنموث

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 12:59

كتب : FilGoal

كيران تريبير

أوضح كيران تريبير قائد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي حقيقة ما دار مع الجماهير عقب الخسارة من بورنموث.

وسقط نيوكاسل في فخ الخسارة بنتيجة 2-0 في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وتجادل تريبير مع أحد مشجعي فريقه وتدخل زميله جويلنتون وسحبه.

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وشوهد تريبير يتحدث مع أحد مشجعي عقب نهاية اللقاء إذ قال له: "كم عدد الإصابات التي تعرضنا لها".

وقال تريبير لشبكة "سكاي سبورتس": "الجمهور عاطفي، سافروا مسافة طويلة للغاية، وصرفوا أموالا من أجل مشاهدتنا، فقط خضت نقاشا مع أحدهم لأقول له أننا قدمنا كل شيء".

وأكمل "ليس هناك حاجة أن يفزعوا، هذا ما كنت أقوله، نحن في مركز جيد في الدوري، ولدينا فرصة في دوري الأبطال، ونتواجد في ربع نهائي كأس الاتحاد، لذلك ليس هناك حاجة للخوف".

وأتم "خسرنا، ونعتذر عن النتيجة لكن الأهم اللاعبون قدموا كل ما لديهم، ونقدم المزيد في مثل هذه الظروف".

ويحتل نيوكاسل المركز السابع برصيد 20 نقطة في الدوري الإنجليزي بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويتذيل ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا بفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند المتصدران.

وسيلتقي جيوش المدينة مع تشيلسي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

نيوكاسل الدوري الإنجليزي كيران تريبير
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