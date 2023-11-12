مواعيد مباريات الأحد 12 نوفمبر - تشيلسي ضد مانشستر سيتي.. ونهائي الدوري الإفريقي

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 10:44

كتب : FilGoal

الوداد - صنداونز - الدوري الإفريقي

تستأنف اليوم مباريات الجولة في اليوم الأخير من كرة القدم الخاصة بالأندية قبل فترة التوقف الدولي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 12 نوفمبر والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

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برايتون × شيفيلد.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

أستون فيلا × فولام.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

وست هام × نوتينجهام فورست.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

ليفربول × برينتفورد.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

تشيلسي × مانشستر سيتي.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ريال مايوركا × قادش.. 3:00 مساء 3.

برشلونة × ديبورتيفو ألافيس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

إشبيلية × ريال بيتيس.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتليتكو مدريد × فياريال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

نابولي × إمبولي.. 1:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

أودينيزي × أتالانتا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.

فيورنتينا × بولونيا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

لاتسيو × روما.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

إنتر × فروزينوني.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الألماني

باير ليفركوزن × يونيون برلين.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

فيردر بريمين × آينتراخت فرانكفورت.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

لايبزج × فرايبورج.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

ميتز × نانت 4:00 مساء.

كليرمونت فوت × لوريان.. 4:00 مساء.

ليل × تولوز.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

رين × أولمبيك ليون.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

لانس × أولمبيك مارسيليا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

سوبر جلوب لكرة اليد

الأهلي × الخليج.. 2:15 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الإفريقي لكرة القدم

ماميلودي صنداونز × الوداد.. 3:00 مساء.. بي إن سبورتس - أون تايم سبورتس - أبو ظبي الرياضية 1.

دوري المحترفين المصري

وادي دجلة × بتروجت.. 2:30 مساء.

الدوري البرتغالي

بنفيكا × سبورتنج لشبونة.. 10:30 مساء - تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

برشلونة الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الإفريقي لكرة القدم يد الاهلي
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