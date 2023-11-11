تين هاج: هذا هو العيب الوحيد في فوز مانشستر يونايتد على لوتون

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 22:36

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد وجالاتا سراي

أبدى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد سعادته بالفوز على لوتون تاون بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاج في تصريحاته لـ "بي بي سي" بعد المباراة: "لقد كان يوما جيدا. كنا بحاجة لهذا الفوز وحصلنا عليه ولكن كان بإمكاننا جعل الحياة أسهل بالتسجيل مبكرا وإحراز الهدف الثاني".

وأضاف "خلقنا الفرص ولكننا لم نسجل سوى هذا الهدف. أنا سعيد بالفوز وسعيد بنظافة الشباك".

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وأوضح "كان لدينا العديد من الفرص قبل نهاية الشوط الأول وكان يجب أن نسجل، ثم نسجل الثاني في الشوط الثاني ونقتل المباراة".

وتابع تين هاج "إذا تركت الخصم حيا يمكنه التعادل من كرات تقع في المكان الخاطئ".

وعن عدم تسجيل راسموس هويلوند في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن قال: "لقد سجل 5 أهداف في دوري الأبطال. لديه الثقة والأهداف ستأتي".

ورفع يونايتد رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس مؤقتا، انتظارا لنتيجة مباراة برايتون (18 نقطة) غدا مع شيفيلد يونايتد.

وخاض ماركوس راشفورد مباراته رقم 250 مع مانشستر يونايتد، وهو أصغر من يصل لهذا الرقم مع الشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي إريك تين هاج
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