أرتيتا: سعيد بالطريقة التي سيطرنا بها أمام بيرنلي.. والتحكيم كان ممتازا

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 21:59

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - ديفيد رايا

أبدى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال سعادته بأداء الفريق في الانتصار على بيرنلي بنتيجة 3-1 في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وحقق المدرب الإسباني الفوز على جميع الفرق التي واجهها في الدوري الإنجليزي كمدرب على ملعب الإمارات برصيد 24 فريقا آخرهم بيرنلي.

وقال أرتيتا لـ هيئة الإذاعة البريطانية: "سعيد للغاية بالأداء، والطريقة التي سيطر بها الفريق على المباراة، نستحق الفوز بالـ 3 نقاط".

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وأضاف "عندما تلعب أمام فرق منظمة، نشعر بالاستفزاز، خاصة أنهم دافعوا بشكل واضح، وصنعنا الكثير من الفرص اليوم وفي كل فرصة كان هناك خطورة".

وعن التسجيل سريعا أجاب: "أمر رائع أن استطاع الفريق الرد بشكل سريع، والتوقيت كان مثاليا".

وتابع "نحن من الفرق التي تصنع أغلبية فرصها من كرات ثابتة، إذا أراد فريقا أن يدافع بشكل متأخر فهذا يعطينا أفضلية".

وعن تسجيل لياندرو تروسارد الهدف رقم 1000 في ملعب الإمارات لأرسنال قال: "هدف خاص لأنه وضع جسمه على الخط، والآن اسمه مقترن برقم جميل، وهذه لحظة جميلة".

وأتم "التحكيم كان ممتازا، لا تسألوني إلا عندما تسير الأمور عكسنا، وتقنية الفيديو أدت عملها بطريقة جيدة".

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 27 في المركز الثاني مناصفة مع مانشستر سيتي صاحب الصدارة والذي سيواجه تشيلسي غدا الأحد، بينما توقف بيرنلي عند 4 نقاط في المركز 19.

سجل ثلاثية أرسنال في المباراة كل من ويليام ساليبا وأوليكساندر زينشينكو ولياندرو تروسار، بينما سجل براونهيل هدف بيرنلي الوحيد.

وتعرض جورجينيو للإصابة في الرأسة في اللحظات الأخيرة من المباراة وقرر أرتيتا إشراك محمد النني بدلا منه ولكن الحكم الرابع نصحه بعد إجراء التبديل لأن الحكم سينهي المباراة مباشرة.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد برينتفورد خارج ملعبه عقب نهاية فترة التوقف الدولي بينما سيلعب بيرنلي ضد وست هام.

أرسنال أرتيتا الدوري الإنجليزي
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