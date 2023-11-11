النني كاد أن يشارك للحظات.. أرسنال يفوز على بيرنلي بثلاثية

حقق أرسنال الفوز على على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية أرسنال في المباراة كل من ويليام ساليبا وأوليكساندر زينشينكو ولياندرو تروسار، بينما سجل براونهيل هدف بيرنلي الوحيد.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 27 في المركز الثاني مناصفة مع مانشستر سيتي صاحب الصدارة والذي سيواجه تشيلسي غدا الأحد، بينما توقف بيرنلي عند 4 نقاط في المركز 19.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بثلاثي هجومي مكون من بوكايو ساكا وتروسارد وجابرييل مارتينيلي.

النني على مقاعد البدلاء وساكا يقود خط هجوم أرسنال أمام بيرنلي#في_إنجلترا pic.twitter.com/ASRb4yq758 — FilGoal (@FilGoal) November 11, 2023

أحداث المباراة

تألق حارس بيرنلي ومنع ساكا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الـ 20 بتسديدة باليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وتقدم أرسنال بالهدف الأول في الدقيقة الـ 46 من الشوط الأول برأسية عن طريق تروسارد بعد تمريرة برأسية أخرى من ساكا.

الهدف كان هو رقم 1000 لأرسنال على ملعب الإمارات في جميع البطولات منذ إنشاؤه.

وتعرض تروسارد للإصابة في كرة القدم بسبب تدخل قوي من الحارس ولكنه أكمل المباراة بعد تلقي العلاج.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ 54 تعادل بيرنلي بتسديدة من براونهيل غيرت اتجاهها من جابرييل وسكنت الشباك.

وبعد ثلاث دقائق فقط عاد أرسنال للتقدم من جديد عن طريق ويليام ساليبا برأسية مستغلا عرضية من تروسارد.

⚽️🔥 ويليام صاليبا يمنح آرسنال التقدم بهدف ثانٍ في شباك بيرنلي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/SDOWxNy0ic — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 11, 2023

وأنهى زينشينكو ثلاثية أرسنال في الدقيقة الـ 74 بعد فوضى في ركلة ركنية.

وتعرض فابيو فييرا للطرد في الدقيقة 83 بشكل مباشر بعد تدخله القوي على لاعب بيرنلي.

وتعرض جورجينيو للإصابة في الرأسة في اللحظات الأخيرة من المباراة وقرر أرتيتا إشراك محمد النني بدلا منه ولكن الحكم الرابع نصحه بعد إجراء التبديل لأن الحكم سينهي المباراة مباشرة.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد برينتفورد خارج ملعبه عقب نهاية فترة التوقف الدولي بينما سيلعب بيرنلي ضد وست هام.