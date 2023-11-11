النني كاد أن يشارك للحظات.. أرسنال يفوز على بيرنلي بثلاثية

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 19:10

كتب : FilGoal

احتفال ويليام ساليبا - أرسنال ضد بيرنلي

حقق أرسنال الفوز على على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية أرسنال في المباراة كل من ويليام ساليبا وأوليكساندر زينشينكو ولياندرو تروسار، بينما سجل براونهيل هدف بيرنلي الوحيد.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 27 في المركز الثاني مناصفة مع مانشستر سيتي صاحب الصدارة والذي سيواجه تشيلسي غدا الأحد، بينما توقف بيرنلي عند 4 نقاط في المركز 19.

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التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بثلاثي هجومي مكون من بوكايو ساكا وتروسارد وجابرييل مارتينيلي.

أحداث المباراة

تألق حارس بيرنلي ومنع ساكا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الـ 20 بتسديدة باليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وتقدم أرسنال بالهدف الأول في الدقيقة الـ 46 من الشوط الأول برأسية عن طريق تروسارد بعد تمريرة برأسية أخرى من ساكا.

الهدف كان هو رقم 1000 لأرسنال على ملعب الإمارات في جميع البطولات منذ إنشاؤه.

وتعرض تروسارد للإصابة في كرة القدم بسبب تدخل قوي من الحارس ولكنه أكمل المباراة بعد تلقي العلاج.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ 54 تعادل بيرنلي بتسديدة من براونهيل غيرت اتجاهها من جابرييل وسكنت الشباك.

وبعد ثلاث دقائق فقط عاد أرسنال للتقدم من جديد عن طريق ويليام ساليبا برأسية مستغلا عرضية من تروسارد.

وأنهى زينشينكو ثلاثية أرسنال في الدقيقة الـ 74 بعد فوضى في ركلة ركنية.

وتعرض فابيو فييرا للطرد في الدقيقة 83 بشكل مباشر بعد تدخله القوي على لاعب بيرنلي.

وتعرض جورجينيو للإصابة في الرأسة في اللحظات الأخيرة من المباراة وقرر أرتيتا إشراك محمد النني بدلا منه ولكن الحكم الرابع نصحه بعد إجراء التبديل لأن الحكم سينهي المباراة مباشرة.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد برينتفورد خارج ملعبه عقب نهاية فترة التوقف الدولي بينما سيلعب بيرنلي ضد وست هام.

أرسنال محمد النني الدوري الإنجليزي الممتاز بيرنلي
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