إصابتان والسابع بفارق هدف.. مانشستر يونايتد يواصل التشبث بالتغلب على لوتون

ماذا يمكن القول؟ في ظل النتائج الأخيرة والأداء بصورة عامة، لا يمكن اعتبار المركز السادس مؤقتا بهذا السوء. مانشستر يونايتد يخرج مرة أخرى بفوز صعب للغاية وبفارق هدف وحيد على ضيفه لوتون تاون.

(1-0 / 3-2 / 1-0 / 2-1 / 2-1 / 1-0 / 1-0) هذه نتائج 7 انتصارات حققها مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، جميعها بفارق هدف واحد.

سجل الهدف هذه المرة فيكتور لينديلوف في الدقيقة 59.

ورفع يونايتد رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس مؤقتا، انتظارا لنتيجة مباراة نيوكاسل يونايتد (20 نقطة) مع بورنموث الليلة، ثم برايتون غدا مع شيفيلد يونايتد.

وخاض ماركوس راشفورد مباراته رقم 250 مع مانشستر يونايتد، وهو أصغر من يصل لهذا الرقم مع الشياطين الحمر.

دون جدوى

البداية أتت بتسديدة من ماركوس راشفورد في الدقيقة 7 مرت بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 10 أرسل راشفورد عرضية خطيرة إلى راسموس هويلوند في موقع رائع ولكن تسديدة الأخير اصطدمت بالحارس توماس كامينسكي في الدقيقة 10.

وحاول سكوت مكتوميناي برأسية في الدقيقة 16 بعد عرضية ديوجو دالوت ولكن مرت بعيدا عن المرمى.

وسدد أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 20 كرة أخرى علت العارضة.

على الجانب الآخر حاول شيدوزي أوجبين لاعب لوتون من خارج المنطقة في الدقيقة 22، ولكن أمسك بها أندري أونانا.

وفي الدقيقة 24 سدد برونو فيرنانديز على حدود المنطقة لتمر الكرة فوق العارضة.

مرة أخرى سدد هويلوند في الدقيقة 29 ولكن اصطدمت الكرة بالدفاع، وتكرر الأمر ذاته مع تسديدة راشغورد في الدقيقة 31، ثم مع برونو فيرنانديز في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 36 سدد كارلتون موريس مهاجم لوتون من خارج المنطقة ليتألق أونانا في التصدي.

واضطر إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد لإجراء تبديله الأول في الدقيقة 40 بنزول ميسون ماونت بدلا من كريستيان إريكسن.

وانفرد جارناتشو في الدقيقة 41 وحاول مراوغة الحارس ولكن تأخر فأبعد دفاع لوتون الكرة من أمامه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

حتى أتى الهدف

أرسل برونو ركلة حرة في الدقيقة 49 ليقابلها هويلوند برأسية مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 59 أتى الهدف الأول بتوقيع فيكتور لينديلوف، بعد تسديدة من راشفورد ارتدت من الدفاع فتابعها المدافع السويدي في المرمى.

Goal! Man United finally make the breakthrough! Victor Lindelöf lashes home from close range. #beINPL #MUFC pic.twitter.com/L2a3IZ7xTW — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 11, 2023

وأجرى لوتون تبديله الأول في الدقيقة 61 بنزول تاهيث تشونج لاعب يونايتد السابق بدلا من أندروس تاونسيند.

وفي الدقيقة 68 حل أنتوني بدلا من جارناتشو، فيما أتى في جوردان كلارك بدلا من ألفي دوتي في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 78 خرج هويلوند اضطراريا بفعل الإصابة، ليأتي مارسيال بدلا منه، بينما حل رافاييل فاران بدلا من سيرخيو ريجيلون.

ومرة أخرى حاول مكتوميناي بالرأس في الدقيقة 81، ليتصدى كامينسكي ببراعة.

وأجرى لوتون 3 تبديلات في الختام بنزول إيليا أديبايو وبيلي مبانزو ورايان جايلز بدلا من موريس ومارفيلس ناكامبا وأوجبين.

وبذلك تجمد رصيد لوتون عند 6 نقاط في المركز السابع عشر مؤقتا.

إيفرتون يتمسك بالنصر

على الجانب الآخر تغلب إيفرتون على مضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم فيتالي ميكولينكو لإيفرتون في الدقيقة 1، وتعادل إيبيريتشي إيزي من ركلة جزاء في الدقيقة 5.

وفي الدقيقة 49 تقدم عبد الله دوكوريه لإيفرتون من جديد، بينما تعادل أودسون إدوارد في الدقيقة 73، قبل أن يسترد إدريسا جي تقدم التوفيز للمرة الثالثة في الدقيقة 86.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.