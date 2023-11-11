بوستيكوجلو: نفدت طاقتنا في الدقائق الأخيرة.. ولم نلعب بنفس الأداء بسبب كثرة التبديلات

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 18:01

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

يرى أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام أن خسارة فريقه من ولفرهامبتون تبدو طبيعية بسبب كثرة التبديلات في تشكيل الفريق.

وخسر توتنام من ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف على ملعب الأخير في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنام تقدم بالهدف ولكنه استقبل هدفين في الوقت البدل من الضائع بالشوط الثاني.

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وقال بوستيكوجلو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بالطبع نشعر بالإحباط خصوصا لأن الخسارة جاءت في الدقائق الأخيرة ولكن هذا جزء من ألم كرة القدم وعندما تتعرض لمثل ذلك الأمر يجب عليك فقط أن تتقبله".

واستمر "في الشوط الأول أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد ولكن كان من الممكن أن نكون أكثر إيجابية ولكن يمكن أن أخفف من ذلك بحقيقة أننا أجرينا العديد من التغييرات ولن نحصل على نفس الأداء خصوصا عندما يكون ثلاثة من الأربع مدافعين يشاركون من البداية للمرة الأولى".

وتابع "في الشوط الثاني لم نكن سيئين ولكن أعتقد لأننا كنا متقدمين في النتيجة فإن اللاعبين في حاولوا الحفاظ على ذلك حتى نهاية المباراة لأنهم لم يلعبون كثيرا وهذه أشياء مفهومة بسبب التغييرات في التشكيل".

وأَضاف "ولفرهامبتون لم يخلقوا العديد من الفرص وفيكاريو تصدى لكرة واحدة ولكن في النهاية تعادلوا بهدف رائع وربما نفدت طاقتنا في الدقائق الأخيرة وتمكن ولفرهامبتون بمساعدة الجماهير من رفع أنفسهم".

الخسارة أوقفت رصيد توتنام عند النقطة 26 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة، بينما ارتفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة 15 في المركز الـ 12.

توتنام الدوري الإنجليزي الممتاز ولفرهامبتون أنجي بوستيكوجلو
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