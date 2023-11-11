تشكيل أرسنال - ساكا وتروسارد يقودان الهجوم ضد بيرنلي

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 16:09

كتب : FilGoal

أرسنال - إشبيلية

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بيرنلي.

ويلعب أرسنال مع ويمبلي على ملعب الإمارات في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب أرسنال بثلاثي هجومي مكون من بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد وجابرييل مارتينيلي.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - ويليام ساليبيا - جابرييل - أوليكساندر زينشينكو.

الوسط: كاي هافيرتز - جورجينيو - ديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول الترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة بينما يحتل بيرنلي المركز الـ 19 برصيد 4 نقاط.

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