تشكيل مانشستر يونايتد – تغييران من تين هاج ضد لوتون
السبت، 11 نوفمبر 2023 - 16:03
كتب : FilGoal
أجرى إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تبديلين على تشكيل فريقه للقاء لوتون.
وسيتواجد فيكتور ليندلوف وسيرجيو ريجيليون من البداية بدلا من آرون وان بيساكا وجوني إيفانز.
ويواجه يونايتد منافسه لوتون في ملعب أولد ترافورد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل يونايتد المركز الثامن بـ18 نقطة.
فيما يأتي لوتون في المركز الـ17 بست نقاط.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أندري أونانا
في الدفاع: سيرجيو ريجيليون- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- ديوجو دالوت
في الوسط: سكوت مكتوميناي- برونو فيرنانديز- كريستيان إريكسن
في الهجوم: ماركوس راشفورد- راسموس هويلوند- أليخاندرو جارناتشو
نرشح لكم
هدفان في +90.. ولفرهامبتون يقلب الطاولة على توتنام ويحرمه من استرداد الصدارة مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0)-(0) بيرنلي.. الحارس يتألق مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0)-(0) لوتون.. ماذا أهدر هويلوند تشكيل أرسنال - ساكا وتروسارد يقودان الهجوم ضد بيرنلي تحفيز مدمر واختبارات نفسية لضم اللاعبين.. كيف يتوج الضعفاء بالألقاب بالطب النفسي مؤتمر تين هاج: راشفورد ليس سعيدا.. وأعلم أنه سيعود وسيسجل الأهداف مؤتمر كلوب: تحدٍ صعب أن ألعب ضد برنتفورد.. وهذا ما أريده في الفترة المقبلة مؤتمر جوارديولا: سعيد من أجل بالمر في تشيلسي.. ولم أسأل دي بروين عن موعد عودته