تشكيل مانشستر يونايتد – تغييران من تين هاج ضد لوتون

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 16:03

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - فولام ومانشستر يونايتد

أجرى إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تبديلين على تشكيل فريقه للقاء لوتون.

وسيتواجد فيكتور ليندلوف وسيرجيو ريجيليون من البداية بدلا من آرون وان بيساكا وجوني إيفانز.

ويواجه يونايتد منافسه لوتون في ملعب أولد ترافورد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

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ويحتل يونايتد المركز الثامن بـ18 نقطة.

فيما يأتي لوتون في المركز الـ17 بست نقاط.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: سيرجيو ريجيليون- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- ديوجو دالوت

في الوسط: سكوت مكتوميناي- برونو فيرنانديز- كريستيان إريكسن

في الهجوم: ماركوس راشفورد- راسموس هويلوند- أليخاندرو جارناتشو

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي تين هاج لوتون
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