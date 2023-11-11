تشكيل الأهلي - 8 تبديلات في اختيارات كولر.. وموديست أساسي

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 15:49

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الجونة.

ويحل الأهلي ضيفا على الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الأهلي 8 تبديلات عن المباراة السابقة ضد سيراميكا كليوباترا.

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ويلعب كريم وليد بشكل أساسي في وسط الملعب بجانب أحمد نبيل "كوكا"، بينما يقود أنتوني موديست الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

الوسط: كريم وليد - أحمد نبيل "كوكا"

أمامهما: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أنتوني موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء: بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - مروان عطية - أليو ديانج - محمد عبد المنعم - إمام عاشور - كريم فؤاد - مصطفى شوبير - كريم الدبيس.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب بـ 12 نقطة من 4 مباريات محققا العلامة الكاملة حتى الآن وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

الأهلي الدوري المصري الجونة
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