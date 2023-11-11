لأسباب خاصة.. إريتريا تنسحب من تصفيات كأس العالم

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 13:15

كتب : محمد عبد العظيم

الأرجنتين × فرنسا - نهائي كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انسحاب منتخب إريتيريا من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب إريتريا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم: المغرب وزامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر".

وقال فيفا في بيان رسمي: "منتخب إريتريا انسحب من تصفيات كأس العالم 2026. ستتنافس الفرق الخمسة المتبقية في المجموعة الخامسة وهم: المغرب وزامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر".

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وأضاف "تم إلغاء جميع مباريات إريتريا ، بينما لم يتغير جدول المباريات المتبقية للمجموعة الخامسة".

مصدر من كاف قال لـ FilGoal.com : "تواصلنا مع الاتحاد الإريتري لكرة القدم الذي أرجع انسحابه من تصفيات كأس العالم إلى أسباب خاصة".

وتقام تصفيات إفريقيا بنظام جديد بعد زيادة مقاعد منتخبات القارة في كأس العالم لأكثر من 9 فرق.

وذلك بعد تأكد إقامة كأس العالم في أمريكا بمشاركة 48 منتخب لأول مرة.

وتقام تصفيات قارة إفريقيا بنظام المجموعات وتقسم المنتخبات المشاركة إلى 9 مجموعات كل مجموعة تضم 6 فرق.

بمعنى أن التصفيات ستقام على مدار 10 جولات كاملة بنظام الذهاب والعودة.

وسيتأهل أوائل المجموعات التسعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، ثم سيتم تحديد 4 منتخبات الأفضل ما بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسعة.

وستلعب المنتخبات الأربعة تصفيات الملحق بنظام البطولة المصغرة لتحديد منتخب واحد عن قارة إفريقيا من أجل مواجهة خصم من قارة أخرى يتم تحديده لاحقا بعد نهاية التصفيات.

تصفيات كأس العالم منتخب المغرب
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