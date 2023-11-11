نهائي الدوري الإفريقي - مدرب صنداونز: الوداد يملك أفضلية النتيجة ولكن
السبت، 11 نوفمبر 2023 - 12:42
كتب : FilGoal
يثق رولاني موكوينا في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام الوداد.
ويحل الوداد ضيفا على صنداونز غدا الأحد ضمن إياب نهائي الدوري الإفريقي.
وقال موكونيا في مؤتمر صحفي: "نعرف مدى صعوبة المباراة. نحن سنخوض أول نهائي لنا في 7 سنوات أمام فريق لعب آخر نهائيين لدوري الأبطال وفاز بواحد منهما".
وأضاف "الوداد يأتي بأفضلية النتيجة ولكننا اكتسبنا ثقة كبيرة من أدائنا لأننا استطعنا السيطرة في ملعبهم".
وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بفوز الوداد بهدفين مقابل هدف.
ويحتاج صنداونز للفوز بهدف دون رد أو الفوز بفارق هدفين من أجل التتويج باللقب.
بينما التعادل يكفي الوداد للتتويج أو الخسارة بفارق هدف مع تسجيله هدفين على الأقل.
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