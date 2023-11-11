نهائي الدوري الإفريقي - جبران يضع الوداد في مأزق أمام صنداونز

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 12:32

كتب : FilGoal

يحيى جبران يحتفل بهدف الوداد الثالث في الزمالك

يدرس عادل رمزي مدرب الوداد المغربي جميع الخيارات المتاحة لتعويض الغياب المثر ليحيى جبران قائد فريقه أمام صنداونز.

ويحل الوداد ضيفا على صنداونز غدا الأحد ضمن إياب نهائي الدوري الإفريقي.

وسيغيب يحيى جبران عن مباراة الإياب لتراكم البطاقات الصفراء عقب مشاركته في الفوز 2 - 1 ذهابا في الدار البيضاء يوم الأحد الماضي.

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وقال عادل رمزي في مؤتمر صحفي :يحيى جبران لاعب رائع وقائد الفريق وغيابه مؤثر بالتأكيد، لكنني أثق في المجموعة بأكملها".

وأضاف "فزنا ذهابا 2-1 وهي نتيجة جيدة لنا ولكن الحظوظ متساوية. البوادر إيجابية في الفريق ونثق بقدرتنا".

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وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بفوز الوداد بهدفين مقابل هدف.

ويحتاج صنداونز للفوز بهدف دون رد أو الفوز بفارق هدفين من أجل التتويج باللقب.

بينما التعادل يكفي الوداد للتتويج أو الخسارة بفارق هدف مع تسجيله هدفين على الأقل.

الوداد صنداونز الدوري الإفريقي
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