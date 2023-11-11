انتهت كرة يد – الأهلي (35) - (25) كويت الكويتي.. انتصار المارد الأحمر

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 11:46

كتب : FilGoal

الأهلي والكويت الكويتي في سوبر جلوب 2023

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والكويت الكويتي التي تقام في إطار تحديد المراكز من الخامس للثامن في كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

وتنطلق المباراة في الساعة 12 وربع ظهرا.

ويعد أفضل مركز للأهلي هو وصافة البطولة في نسخة 2007 والتي أقيمت في مصر آنذاك.

وحل الأهلي رابعا في النسخة الأخيرة من البطولة.

وحال انتصاره سيلعب الأهلي على المركزين الخامس والسادس أما لو خسر فسيخوض مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 35-25.

مرور 25 دقيقة وتقدم الأهلي 31-22.

الأهلي يوسع الفارق لتسعة أهداف، 29-20 مع مرور 20 دقيقة.

مرور 15 دقيقة وتقدم الأهلي 23-16.

مرور 10 دقائق من الشوط الثاني وتقدم الأهلي 22-14.

مرور 5 دقائق من الشوط الثاني وتقدم الأهلي 19-14.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الاول بتقدم الأهلي 16-12.

تقدم الاهلي 14-8 بعد مرور 25 دقيقة.

مرور 20 دقيقة وتقدم الأهلي في النتيجة 11-7.

مرور 15 دقيقة وتقدم الأهلي في النتيجة 10-5.

مرور 10 دقائق وتقدم الأهلي 6-3.

مرور 5 دقائق وتقدم الأهلي 4-2.

انطلاق المباراة.

الأهلي كرة يد سوبر جلوب
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