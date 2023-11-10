مؤتمر تين هاج: راشفورد ليس سعيدا.. وأعلم أنه سيعود وسيسجل الأهداف

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 23:13

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - فولام ومانشستر يونايتد

كشف إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أنه ينتظر استفاقة ماركوس راشفورد.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة لوتون تاون في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج عن راشفورد: "أعتقد أنه ليس سعيدا، ونحن أيضا، لديه توقعات عالية عن نفسه وفي هذه الفترة هو ليس في أفضل حالة".

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وتابع "أعلم أنه سيعود وحينها سيكون الفريق يلعب بشكل أفضل، سيلعب بشكل جيد وسيسجل الأهداف، أنا واثق من ذلك، سيتحسن ويسجل الأهداف هذا الموسم، هو يعلم كل شيء وسيعود للمسار الطبيعي".

وأردف "الأمر يحدث بشكل سريع، أحيانا تحتاج مباراة واحدة وأنا متأكد من تحسنه".

وتعرض راشفورد للطرد خلال مباراة كوبنهاجن في مباراة خسرها الفريق بنتيجة 4-3.

وكشف "جوني إيفانز سيغيب عن مباراة الغد، ولا أعلم هل سيكون موجودا الأسبوع المقبل أم لا".

وتعرض إيفانز للإصابة في الدقائق الأولى خلال مباراة كوبنهاجن وشارك رافائيل فاران بدلا منه.

وعن خسارة الفريق 9 مباريات في الثلث الأول من الموسم أجاب قائلا: "الأمر يتعلق بالنتيجة النهائية، علينا أن نفوز بكل مباراة، وأن نشعر بالإحباط من خسارة أي مباراة".

وأتم "لكن الأمر يتعلق بالنتيجة النهائية، ونفكر في العملية وما تعنيه، وأنا أركز على ذلك".

ويحتل يونايتد المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

فيما يحتل لوتون المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

الدوري الإنجليزي ماركوس راشفورد إريك تين هاج
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