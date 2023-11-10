مؤتمر جوارديولا: سعيد من أجل بالمر في تشيلسي.. ولم أسأل دي بروين عن موعد عودته

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 21:47

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بأداء كول بالمر لاعبه السابق قبل مواجهة تشيلسي، وتحدث عن موقف كيفين دي بروين من الإصابة.

ويستعد سيتي لمواجهة تشيلسي يوم الأحد المقبل في السادسة والنصف مساءً لحساب الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عن كول بالمر: "أنا ممتن له، رحل لأنه أراد أن يلعب مباريات أكثر، وهذا أمر جيد بالنسبة له".

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وأضاف "انضم لنا من أكاديمية النادي، والآن نجح ونأمل له الأفضل، وأهنئه هو وتشيلسي".

وانضم بالمر لصفوف تشيلسي قادما من سيتي في الصيف الجاري مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وعن موقف كيفين دي بروين أجاب قائلا: "تحدثت معه ويشعر بأنه بحالة جيدة، لم يتدرب معنا ولم أساله عن موعد عودته".

وأردف "مع هذا النوع من الإصابات من الأفضل ألا تضغط عليه، مر بإصابة سيئة مع جراحة، لذلك نسير خطوة بخطوة".

وأشاد بريكو لويس قائلا: "هو لاعب استثنائي، يلعب في مستوى عالي منذ وصوله للفريق الأول دفاعيا وهجوميا".

وأتم "سعداء له، هو لاعب من أكاديمية النادي ولعب في عديد اللحظات وأنا سعيد به".

وتواجد لويس في قائمة منتخب إنجلترا تحت 21 عاما.

ويتصدر سيتي الترتيب برصيد 27 نقطة، فيما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

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