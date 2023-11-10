قائمة الجزائر - عودة بونجاح ووناس في بداية مشوار تصفيات كأس العالم 2026

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 20:45

كتب : FilGoal

مصر ضد الجزائر

عاد بغداد بو نجاح ونبيل بن طالب وآدم وناس لقائمة منتخب الجزائر لمواجهتي الصومال وموزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026.

وغاب الثلاثي عن قائمة منتخب الخضر في التوقف الدولي الماضي الذي شهد مواجهة مثيرة ضد منتخب مصر وانتهت بالتعادل 1-1.

واستبعد جمال بلماضي كل من سعيد بن رحمة وآدم زرقان وبد الدين بوعناني ومحمد بشير بلومي لأسباب فنية.

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ويتواجد منتخب الجزائر في مجموعة تضم كل من الصومال وموزمبيق غينيا وأوغندا وبوتسوانا.

وجاءت قائمة ثعالب الصحراء:

حراسة المرمى: أنتوني مانديرا (كان الفرنسي) – مصطفى زغبة (ضمك السعودي) – أسامة بن بوط (مولودية الجزائر).

الدفاع: يوسف عطال (نيس الفرنسي) – كيفين جيتون (ميتز الفرنسي) – ريان أيت نوري (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ياسين لعروشي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي) – عيسى ماندي (فياريال الإسباني) – محمد أمين توجاي (الترجي التونسي) – رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) – أحمد توبة (ليتشي الإيطالي).

الوسط: نبيل بن طالب (ليل الفرنسي) – سفيان فيجولي (فاتح كاراجمروك التركي) – حسام عوار (روما الإيطالي) – فارس شايبي (فرانكفورت الألماني) – رامز زروقي (فينيورد الهولندي) – هشام بوداوي (نيس الفرنسي)

الهجوم: رياض محرز (أهلي جدة السعودي) – آدم أوناس (ليل الفرنسي) – محمد عمورة (يونيون برلين الألماني) – بغداد بونجاح (السد القطري) – إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي).

وسيلتقي منتخب الجزائر مع الصومال الصومال يوم 16 نوفمبر بملعب نيلسون مانديلا في الجزائر.

ثم يحل ضيفا على منتخب موزمبيق يوم الأحد 19 نوفمبر بمدينة مابوتو عاصمة موزمبيق.

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