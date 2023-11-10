تصفيات كأس العالم 2026 - بوروندي تستدعي أميسي جناح بلدية المحلة

أعلن نادي بلدية المحلة استدعاء لاعبه محمد أميسي للانضمام لمعسكر منتخب بوروندي.

ويستعد منتخب بوروندي للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 حيث يواجه جامبيا والجابون.

وانضم أميسي الصيف الجاري لصفوف بلدية المحلة ويعد من عناصر الفريق الأساسية مؤخرا حيث خاض مباراتين.

ويشغل أميسي مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

لاعب النادي الملكي "محمد أميسي" ينضم إلى قائمة منتخب بوروندي لخوض تصفيات كأس العالم 🇧🇮 بالتوفيق يا "أميسي" 🔴👏🏻 #BaladiyatElMahallaSC #بلدية_المحلة pic.twitter.com/CVyrRs5T9W — Baladiyt ElMahalla SC (@Baladiya1sc) November 10, 2023

وسبق أن ارتدى قميص منتخب بلاده في 18 مباراة دولية، كما ارتدى شارة القيادة.

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ويتواجد منتخب بوروندي في تصفيات كأس العالم 2026 في المجموعة السادسة رفقة جامبيا والجابون وكينيا وكوت ديفوار وسيشل.

ويتأهل أوائل المجموعات مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026 والتي ستقام في 3 دول هي: أمريكا وكندا والمكسيك.

ويحتل بلدية المحلة المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط في جدول الدوري وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي لم يُحدد موعدها بعد.