وحيدا في الصدارة.. الهلال ينتصر على التعاون بثنائية متأخرة

ابتعد الهلال في صدارة الدوري السعودي بالفوز بنتيجة 2-0 التعاون في الجولة 13 من المسابقة.

وسجل ثنائية الهلال: ألكسندر ميتروفيتش ومحمد كنو.

ورفع الاتحاد رصيده لـ 35 نقطة في الصدارة بفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني والذي سيواجه الوحدة.

فيما واصل التعاون تراجعه ودون فوز للجولة الرابعة على التوالي وظل رابعا برصيد 25 نقطة.

وانتهى الشوط الأول سلبيا حيث ألغت تقنية الفيديو هدفا سجله الصربي ميتروفيتش بداعي وجود خطأ.

وفي الدقيقة 81 تقدم الهلال برأسية ميتروفيتش بعد ركلة حرة نفذها مالكوم.

وعزز محمد كنو من تقدم الزعيم في الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة.

وحافظ الهلال على سجله حيث لم يخسر في آخر 19 مباراة بجميع المسابقات فاز في 16 وتعادل في 3.

وأصبح ياسين بونو أكثر حارس يحافظ على نظافة شباكه في الدوري السعودي الموسم الجاري برصيد 7 مباريات.