صلاح يفوز بجائزة جديدة.. ويصرح: أحاول أن أكون مثالا للاعبين الصغار

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 17:21

كتب : رامي جمال

محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر لعام 2023 في ليفربول

بعدما حصل على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في شهر أكتوبر، حصد محمد صلاح نجم ليفربول جائزة جديدة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتوج صلاح بجائزة لاعب شهر أكتوبر في صفوف فريقه ليفربول.

جاء ذلك بعدما ظفر بالجائزة في شهر سبتمبر أيضا في ناديه.

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وساهم صلاح في تسجيل ليفربول ستة أهداف خلال شهر أكتوبر من بينهم هدفين في دربي ميرسيسايد ضد إيفرتون.

وقال صلاح لموقع ليفربول الرسمي عقب فوزه بالجائزة: "فزنا بعدة مباريات خلال شهر أكتوبر وكان وقتا جميلا لنا ونتمنى الاستمرار بتلك الطريقة".

وتابع "من الجيد دائما تسجيل الأهداف لناد كبير مثل هذا، أقول دائما إن تسجيل الأهداف في البطولات الكبيرة ومساعدة الفريق على الفوز هو أهم شيء، وآمل أن أتمكن من الاستمرار على هذا المنوال".

وأردف صلاح "أشعر دائما بحب الجماهير، أنا هنا لسبع سنوات وأشعر دائما بالحب منهم".

وعن بدايته وبداية ليفربول للموسم قال: "أنا شخص سعيد، أنا سعيد دائما وأحاول مساعدة اللاعبين الصغار في الملعب وخارجه، أحاول فقط اللعب بطريقتي وأن أكون مثالا يحتذى به للاعبين".

وتابع "لدينا العديد من اللاعبين الصغار، ولدينا لاعبين تأقلموا جيدا ويبلون بلاء حسنا".

وأتم صلاح تصريحاته "يجب أن نواصل العمل فهذه فترة شاقة وأنا واثق من أن المدرب سيقوم بالمداورة، الكل يجب أن يكون مستعدا للتأدية في أعلى المستويات".

يذكر أن صلاح كان قد فاز كذلك بجائزة أفضل هدف في شهر أكتوبر في ليفربول عن هدفه الأول ضد إيفرتون في الدربي.

ليفربول صلاح
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