كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية
الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 14:40
كتب : أحمد شوقي صلاح
أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين التونسي محرز المالكي حكما لمباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية.
ويواجه الزمالك منافسه أبو سليم الليبي الأحد المقبل في أولى جولات دور المجموعات بالكونفدرالية.
ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل.
فيما سيتولى التونسي صادق السالمي مهمة الحكم الرابع.
واختار كاف الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.
ويلعب الزمالك في المجموعة الثانية بجوار أبو سليم الليبي وسوار كويا الغيني وساجرادا الأنجولي.
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