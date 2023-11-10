هاتريك يكتب ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. بوستيكوجلو مدرب شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 14:29

كتب : رامي جمال

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

كتب أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنام التاريخ بحصده لجائزة مدرب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي رسميا.

وتفوق بوستيكوجلو في سباق حصد الجائزة على كل من ميكيل أرتيتا (أرسنال) ويورجن كلوب (ليفربول) وأوناي إيمري (أستون فيلا).

ولعب توتنام ثلاث مباريات في شهر أكتوبر فاز فيهم جميعا على حساب كل من لوتون تاون وكريستال بالاس وفولام.

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وأصبح المدرب الأسترالي أول مدير فني في تاريخ الدوري الإنجليزي يظفر بأول ثلاث جوائز ينافس عليهم.

هذا بالإضافة لكونه أول مدرب في تاريخ البطولة الذي يحصد ثلاث جوائز متتالية لأي مدير فني يخوض أول موسم له الدوري الإنجليزي.

وأصبح بوستيكوجلو رابع مدرب يظفر بالجائزة ثلاث مرات متتالية بعد كل من أنطونيو كونتي وبيب جوارديولا ويورجن كلوب.

ويحتل توتنام المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي بـ26 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر

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