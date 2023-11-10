هاتريك يكتب ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. بوستيكوجلو مدرب شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي

كتب أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنام التاريخ بحصده لجائزة مدرب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي رسميا.

وتفوق بوستيكوجلو في سباق حصد الجائزة على كل من ميكيل أرتيتا (أرسنال) ويورجن كلوب (ليفربول) وأوناي إيمري (أستون فيلا).

ولعب توتنام ثلاث مباريات في شهر أكتوبر فاز فيهم جميعا على حساب كل من لوتون تاون وكريستال بالاس وفولام.

وأصبح المدرب الأسترالي أول مدير فني في تاريخ الدوري الإنجليزي يظفر بأول ثلاث جوائز ينافس عليهم.

Ange Postecoglou's @SpursOfficial had a 100% record in October ✅ pic.twitter.com/ehoafxLqpJ — Premier League (@premierleague) November 10, 2023

هذا بالإضافة لكونه أول مدرب في تاريخ البطولة الذي يحصد ثلاث جوائز متتالية لأي مدير فني يخوض أول موسم له الدوري الإنجليزي.

وأصبح بوستيكوجلو رابع مدرب يظفر بالجائزة ثلاث مرات متتالية بعد كل من أنطونيو كونتي وبيب جوارديولا ويورجن كلوب.

ويحتل توتنام المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي بـ26 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر