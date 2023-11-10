الأولى منذ سنتين.. صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 13:24

كتب : رامي جمال

هدف محمد صلاح مع ليفربول في نوتينجهام فورست

توج محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر بجائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي رسميا والمقدمة من شركة EA Sports.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتفوق صلاح في سباق الفوز بالجائزة على كل من دوجلاس لويز (أستون فيلا) وبريان مبويمو (برينتفورد) وبيدرو نيتو (ولفرهامبتون) وديكلان رايس (أرسنال) وكريستيان روميرو (توتنام).

وشارك صلاح في ثلاث مباريات مع ليفربول في شهر أكتوبر وسجل خلالهم خمسة أهداف ولم يصنع أي هدف ولكنه خلق ست فرص ممكنة للتسجيل.

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وأصبح صلاح أول لاعب من خارج توتنام يظفر بالجائزة خلال الموسم الجاري بعد جيمس ماديسون في أغسطس وزميله سون هيونج مين في أكتوبر.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يظفر صلاح فيها بجائزة لاعب الشهر منذ أكتوبر 2021.

وإجمالا تعد هذه هي خامس مرة يظفر فيها صلاح بالجائزة في مسيرته ليتساوى مع وأين روني وروبن فان بيرسي.

ولم يفز بالجائزة أكثر من صلاح سوى ستيفن جيرارد وكريستيانو رونالدو بواقع ست مرات لكل منهما.

هذا بالإضافة لسيرجيو أجويرو وهاري كين بسبع مرات لكل منهما.

صلاح الدوري الإنجليزي
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