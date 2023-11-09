منافس مصر - ميرور: ضربة قوية لـ أرسنال وغانا بسبب توماس بارتي

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 21:11

كتب : FilGoal

توماس بارتي

تلقي أرسنال ومنتخب غانا ضربة قوية بعد إصابة توماس بارتي.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية سيغيب توماس بارتي لاعب وسط منتخب غانا وأرسنال حتى نهاية 2023 بعد خضوعه لجراحة دقيقة في عضلة الفخذ.

وشارك لاعب الوسط الغاني في 5 مباريات فقط بقميص الجنرز الموسم الجاري.

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وتعرض بارتي في سبتمبر الماضي لإصابة عضلية، وعاد للمشاركة كبديل بعد غياب امتد لشهر، ثم غاب مجددا بسبب الإصابة.

وربما في هذه الحالة سيمتد غياب الدولي الغاني البالغ 30 عاما لنهائيات أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها بداية العام المقبل.

ويتواجد منتخب غانا رفقة مصر وكاب فيردي وموزمبيق في المجموعة الثانية لأمم إفريقيا.

يذكر أن بارتي كان على وشك الخروج من أرسنال هذا الصيف.

وسبق أن درس يوفنتوس فكرة التعاقد مع الغاني توماس بارتي لاعب وسط أرسنال وسط وجود منافسة سعودية.

صاحب الـ30 عاما يلعب ضمن صفوف أرسنال منذ 2020 قادما من أتليتكو مدريد.

توماس بارتي أرسنال غانا أمم إفريقيا منافس مصر
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